Ho REvan imaginar els LA/DO#meus avantpassats, poSOL/SIder parlar al carrer i no FA#/LA#fer-ho d’amagat. I ara SOLjo tinc la veu per criRE/FA#dar-ho ben fort: que jo LAparle en català, i que FA#/LA#ho sàpia tothom.
De REFraga a l’Alguer, de LA/DO#Salses a Guardamar, ens SOL/SIhem enamorat del que FA#/LA#no podem tocar. I ho porSOLtem a la sang, això RE/FA#no es pot canviar, i si en LAvols formar part, canLA/DO#ta-ho fort i ben alt.
I ara aSOLquesta veu REno té por, LAno hi ha impossibles si esSIm7tem junts tu i jo. I ara SOLque ja ens veu REtot el món, LAcridarem fort.
Amb el SOLcor! Mai no REs’apagarà el nostre LAfoc, per la SImllengua corLArent fins la SOLmort, guanyar o REperdre no és qüestió de LAsort. SIm LAI lluitaSOLré fins que els REbraços ja no donin LAmés, fins que al SImdavant ja LAno ens quedi SOLres, fins que REla germanor ho sigui LAtot. Amb el SOLcor! RE LANo hi ha impossibles si esSImtem junts tu i LAjo. SOLRE LACridarem fort amb el REcor.
Que cada SOLgota de suor que ens regaLAlima per la pell és la FA#mostra de la lluita que no ens SImdeixa indiferents. I cada SOLpassa que farem és una MImpassa menys que ens queda per LAfer.
SOLLA VisFA#ca el corSImrellengua!
RELAMImSIm SOLRELA
Portem la REflama de tot un LApoble en moviment, obrint MImpas a aquells que venen i els qui esSImtem ací presents. Hem enSOLcès un sentiment amb el caREliu d’aquesta gent, orguLAllosos d’una llengua que no morirà amb el temps.
I si miRErant-t’ho des d’enfora sents que LApots donar una mà, aquest MImmoviment ens tracta com gerSImmanes i germans. Mai no SOLdonarem l’esquena a aquells que REvolen ajudar, una LAfesta sempre oberta als Països Catalans.
I ara aSOLquesta veu REno té por, LAno hi ha impossibles si esSIm7tem junts tu i jo. I ara SOLque ja ens veu REtot el món, LAcridarem fort (cridarem).
Amb el SOLcor! Mai no REs’apagarà el nostre LAfoc, per la SImllengua corLArent fins la SOLmort, guanyar o REperdre no és qüestió de LAsort. SIm LAI lluitaSOLré fins que els REbraços ja no donin LAmés, fins que al SImdavant ja LAno ens quedi SOLres, fins que REla germanor ho sigui LAtot. Amb el SOLcor! RE LANo hi ha impossibles si esSImtem junts tu i LAjo. SOLRE LACridarem fort SOLamb LAel REcor.