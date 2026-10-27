Amb el cor (Acords)

Ho van imaginar

Acords Acords
Correllengua agermanat
RE
RE/FA# SOL RE/FA# SOL
RE MIm7 LA RE

Ho REvan imaginar
els LA/DO#meus avantpassats,
poSOL/SIder parlar al carrer
i no FA#/LA#fer-ho d’amagat.
I ara SOLjo tinc la veu
per criRE/FA#dar-ho ben fort:
que jo LAparle en català,
i que FA#/LA#ho sàpia tothom.

De REFraga a l’Alguer,
de LA/DO#Salses a Guardamar,
ens SOL/SIhem enamorat
del que FA#/LA#no podem tocar.
I ho porSOLtem a la sang,
això RE/FA#no es pot canviar,
i si en LAvols formar part,
canLA/DO#ta-ho fort i ben alt.

I ara aSOLquesta veu REno té por,
LAno hi ha impossibles si esSIm7tem junts tu i jo.
I ara SOLque ja ens veu REtot el món,
LAcridarem fort.

Amb el SOLcor!
Mai no REs’apagarà el nostre LAfoc,
per la SImllengua corLArent fins la SOLmort,
guanyar o REperdre no és qüestió de LAsort. SIm
LAI lluitaSOL
fins que els REbraços ja no donin LAmés,
fins que al SImdavant ja LAno ens quedi SOLres,
fins que REla germanor ho sigui LAtot.
Amb el SOLcor! RE
LANo hi ha impossibles si esSImtem junts tu i LAjo. SOL RE
LACridarem fort amb el REcor.

Que cada SOLgota de suor que ens regaLAlima per la pell
és la FA#mostra de la lluita que no ens SImdeixa indiferents.
I cada SOLpassa que farem és una MImpassa menys que ens queda per LAfer.

SOL LA
VisFA#ca el corSImrellengua!

RE LA MIm SIm
SOL RE LA

Portem la REflama de tot un LApoble en moviment,
obrint MImpas a aquells que venen i els qui esSImtem ací presents.
Hem enSOLcès un sentiment amb el caREliu d’aquesta gent,
orguLAllosos d’una llengua que no morirà amb el temps.

I si miRErant-t’ho des d’enfora sents que LApots donar una mà,
aquest MImmoviment ens tracta com gerSImmanes i germans.
Mai no SOLdonarem l’esquena a aquells que REvolen ajudar,
una LAfesta sempre oberta als Països Catalans.

I ara aSOLquesta veu REno té por,
LAno hi ha impossibles si esSIm7tem junts tu i jo.
I ara SOLque ja ens veu REtot el món,
LAcridarem fort (cridarem).

Amb el SOLcor!
Mai no REs’apagarà el nostre LAfoc,
per la SImllengua corLArent fins la SOLmort,
guanyar o REperdre no és qüestió de LAsort. SIm
LAI lluitaSOL
fins que els REbraços ja no donin LAmés,
fins que al SImdavant ja LAno ens quedi SOLres,
fins que REla germanor ho sigui LAtot.
Amb el SOLcor! RE
LANo hi ha impossibles si esSImtem junts tu i LAjo. SOL RE
LACridarem fort SOLamb LAel REcor.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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