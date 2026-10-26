Amb els anys (Acords)

S'ha de llevar

Acords Acords
Whiskyn's
whiskyn s de la nit al dia
whiskyn s de la nit al dia
Intro: DO FA x2

DOS'ha de lleMIvar
tot just quan l'alba es desFAfà i canSOLtar.
DODe bar en MIbar,
amb la guitarra entre les FAmans, s'ha fet SOLgran.

FA DO FA

DOSe n'ha canMIsat,
d'empaitar un somni dauFArat, i amb SOLels anys,
DOs'ha acostuMImat
a compartir amb la soFAledat deSOLsenganys.

FASomnis DOque es desfan SOLpels carrers d'uDOna ciutat,
FAdies que ja DOmai més torREmnaran...
REm/DOSegueix gola SOLavall cantant...

DOTxu, SOLtxu, LAmru, SOLtxu, ru, txu...
DOTxu, SOLtxu, LAmru, SOLtxu, ru, txu...
DOTxu, SOLtxu, LAmru, SOLtxu, ru, txu...
DOTxu, SOLtxu, FAru, SOLtxu, ru, txu.

DO FA

DODormint pels MIbancs,
convertint en noves FAllars cada inSOLdret.
DOArrecerat a tres monedes que han deiMIxat
al seu FAbarSOLret.

FAI mentres no arriba l'esDOtiu, busca SOLraons per estar DOviu.
FACanta per sorDOtir de la fosREmcor
REm/DOla vella canSOLçó que diu...

DOTxu, SOLtxu, LAmru, SOLtxu, ru, txu...
DOTxu, SOLtxu, LAmru, SOLtxu, ru, txu...
DOTxu, SOLtxu, LAmru, SOLtxu, ru, txu...
DOTxu, SOLtxu, FAru, SOLtxu, ru, txu.

DO SOL LAm SOL x3
DO SOL FA SOL FA SOL
DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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