Intro: DO FA x2



DO S'ha de lle MI var

tot just quan l'alba es des FA fà i can SOL tar.

DO De bar en MI bar,

amb la guitarra entre les FA mans, s'ha fet SOL gran.



FA DO FA



DO Se n'ha can MI sat,

d'empaitar un somni dau FA rat, i amb SOL els anys,

DO s'ha acostu MI mat

a compartir amb la so FA ledat de SOL senganys.



FA Somnis DO que es desfan SOL pels carrers d'u DO na ciutat,

FA dies que ja DO mai més tor REm naran...

REm / DO Segueix gola SOL avall cantant...



DO Txu, SOL txu, LAm ru, SOL txu, ru, txu...

DO Txu, SOL txu, LAm ru, SOL txu, ru, txu...

DO Txu, SOL txu, LAm ru, SOL txu, ru, txu...

DO Txu, SOL txu, FA ru, SOL txu, ru, txu.



DO FA



DO Dormint pels MI bancs,

convertint en noves FA llars cada in SOL dret.

DO Arrecerat a tres monedes que han dei MI xat

al seu FA bar SOL ret.



FA I mentres no arriba l'es DO tiu, busca SOL raons per estar DO viu.

FA Canta per sor DO tir de la fos REm cor

REm / DO la vella can SOL çó que diu...



DO Txu, SOL txu, LAm ru, SOL txu, ru, txu...

DO Txu, SOL txu, LAm ru, SOL txu, ru, txu...

DO Txu, SOL txu, LAm ru, SOL txu, ru, txu...

DO Txu, SOL txu, FA ru, SOL txu, ru, txu.



DO SOL LAm SOL x3

DO SOL FA SOL FA SOL

DO