Intro:
DO FA x2 DOS'ha de lle MIvar
tot just quan l'alba es des
FAfà i can SOLtar. DODe bar en MIbar,
amb la guitarra entre les
FAmans, s'ha fet SOLgran. FA DO FA DOSe n'ha can MIsat,
d'empaitar un somni dau
FArat, i amb SOLels anys, DOs'ha acostu MImat
a compartir amb la so
FAledat de SOLsenganys. FASomnis DOque es desfan SOLpels carrers d'u DOna ciutat, FAdies que ja DOmai més tor REmnaran... REm/ DOSegueix gola SOLavall cantant... DOTxu, SOLtxu, LAmru, SOLtxu, ru, txu... DOTxu, SOLtxu, LAmru, SOLtxu, ru, txu... DOTxu, SOLtxu, LAmru, SOLtxu, ru, txu... DOTxu, SOLtxu, FAru, SOLtxu, ru, txu. DO FA DODormint pels MIbancs,
convertint en noves
FAllars cada in SOLdret. DOArrecerat a tres monedes que han dei MIxat
al seu
FAbar SOLret. FAI mentres no arriba l'es DOtiu, busca SOLraons per estar DOviu. FACanta per sor DOtir de la fos REmcor REm/ DOla vella can SOLçó que diu... DOTxu, SOLtxu, LAmru, SOLtxu, ru, txu... DOTxu, SOLtxu, LAmru, SOLtxu, ru, txu... DOTxu, SOLtxu, LAmru, SOLtxu, ru, txu... DOTxu, SOLtxu, FAru, SOLtxu, ru, txu. DO SOL LAm SOL x3 DO SOL FA SOL FA SOL DO
tot just quan l'alba es des
amb la guitarra entre les
d'empaitar un somni dau
a compartir amb la so
convertint en noves
al seu