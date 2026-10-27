Amb l'esperança entre les dents (Acords)

Som el sol que despertava

Acords Acords
Xavi Sarrià
xavi sarria amb l esperanca entre les dents
xavi sarria amb l esperanca entre les dents
LAm FA MIm SOL x2

Som el LAmsol que despertava
al paLAmti d'aquella escola,
saFAmarretes esguerrades,
tiraLAmdors a les butxaques.
Érem MIminnocents i dèbils
però LAmja no tan ingenus,
tu pinSOLtaves estelades,
jo et LAmbesava d'amagades.

Som la fúLAmria que arrasava
amb la LAmnostra adolescència,
uFAnes festes populars,
altaLAmveus al descampat.
BataMImllant entre mil cossos
com feLAmres ingovernables,
tu em SOLcantaves a l'orella,
jo et LAmdesitjava sencera.

Som l'aLAmmor que construíem
entre LAmllargues assemblees,
un FAcasal destartalat,
un pòsLAmter d'encaputxats.
Vèncer MImla nostra feblesa
desaLAmfiant la prudència,
tu asSOLsenyalaves tempestes,
jo desLAmplegava les veles.

Som la LAmlluna que assaltàvem
a les LAmnostres matinades,
amaFAgats a les teulades
de la LAmnostra vida en flames.
EstiMImmant-nos a glopades
de poLAmemes i cerveses,
tu reciSOLtaves Kortatu, jo, el
llibre LAmde meravelles.

Som LAmla llavor que creix sota els esFAtels,
la terra humida, les MImarrels,
el vent, la pluja i la meSOLmòria que perdura.
Som LAmla gent que no es renFAdeix,
fràgils, humils, superMImvivents,
tota una vida SOLa la deriva,
amb LAml'esperança entre les FAdents.

LAm→FAOhhhhhhh!MIm→SOL
LAm→FAOhhhhhhhMIm→SOL!

Som les LAmnits de cara al sostre,
d'habiLAmtacions a les fosques,
FAllats en blocs de pisos,
entre LAmfrustracions i bronques.
EscriMImvint a les palpentes
missatLAmges a les finestres,
tu espanSOLtaves velles ombres,
jo m'oLAmcupava dels monstres.

Som alLAmbades que encobrien
fugiLAmdes improvisades,
dorFAmir-nos a l'autobús
desperLAmtar només amb tu.
Una MImcala a la Marina,
una LAmlluna clandestina,
tu enSOLcaraves les onades,
jo neLAmdava a la deriva.

Som el LAmbuit de quan tornàvem
a les LAmguerres quotidianes,
jurant-FAnos que trencaríem
amb les LAmgàbies on vivíem.
Currar MImde qualsevol cosa,
ser noLAmsaltres la revolta,
tu devoSOLraves mil vides,
jo em LAmllepava les ferides.

Som els LAmanys que compartírem
i els LAmcamins que ens separaren,
retroFAbar-nos per sorpresa
als carLAmrers de la infantesa.
Besar MIml'antiga alegria,
riure LAmfins que es fa de dia,
tu em reSOLcordes com m'estimes,
jo, que LAmjunts som invencibles.

Som LAmla llavor que creix sota els esFAtels,
la terra humida, les MImarrels,
el vent, la pluja i la meSOLmòria que perdura.
Som LAmla gent que no es renFAdeix,
fràgils, humils, superMImvivents,
tota una vida SOLa la deriva,
amb LAml'esperança entre les FAdents.

LAm→FAOhhhhhhh!MIm→SOL
LAm→FAOhhhhhhhMIm→SOL!

Som LAmla llavor que creix sota els esFAtels,
la terra humida, les MImarrels,
el vent, la pluja i la meSOLmòria que perdura.
Som LAmla gent que no es renFAdeix,
fràgils, humils, superMImvivents,
tota una vida SOLa la deriva,
amb LAml'esperança entre les FAdents.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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