Som el LAmsol que despertava al paLAmti d'aquella escola, saFAmarretes esguerrades, tiraLAmdors a les butxaques. Érem MIminnocents i dèbils però LAmja no tan ingenus, tu pinSOLtaves estelades, jo et LAmbesava d'amagades.
Som la fúLAmria que arrasava amb la LAmnostra adolescència, uFAnes festes populars, altaLAmveus al descampat. BataMImllant entre mil cossos com feLAmres ingovernables, tu em SOLcantaves a l'orella, jo et LAmdesitjava sencera.
Som l'aLAmmor que construíem entre LAmllargues assemblees, un FAcasal destartalat, un pòsLAmter d'encaputxats. Vèncer MImla nostra feblesa desaLAmfiant la prudència, tu asSOLsenyalaves tempestes, jo desLAmplegava les veles.
Som la LAmlluna que assaltàvem a les LAmnostres matinades, amaFAgats a les teulades de la LAmnostra vida en flames. EstiMImmant-nos a glopades de poLAmemes i cerveses, tu reciSOLtaves Kortatu, jo, el llibre LAmde meravelles.
Som LAmla llavor que creix sota els esFAtels, la terra humida, les MImarrels, el vent, la pluja i la meSOLmòria que perdura. Som LAmla gent que no es renFAdeix, fràgils, humils, superMImvivents, tota una vida SOLa la deriva, amb LAml'esperança entre les FAdents.
LAm→FAOhhhhhhh!MIm→SOL LAm→FAOhhhhhhhMIm→SOL!
Som les LAmnits de cara al sostre, d'habiLAmtacions a les fosques, aïFAllats en blocs de pisos, entre LAmfrustracions i bronques. EscriMImvint a les palpentes missatLAmges a les finestres, tu espanSOLtaves velles ombres, jo m'oLAmcupava dels monstres.
Som alLAmbades que encobrien fugiLAmdes improvisades, dorFAmir-nos a l'autobús desperLAmtar només amb tu. Una MImcala a la Marina, una LAmlluna clandestina, tu enSOLcaraves les onades, jo neLAmdava a la deriva.
Som el LAmbuit de quan tornàvem a les LAmguerres quotidianes, jurant-FAnos que trencaríem amb les LAmgàbies on vivíem. Currar MImde qualsevol cosa, ser noLAmsaltres la revolta, tu devoSOLraves mil vides, jo em LAmllepava les ferides.
Som els LAmanys que compartírem i els LAmcamins que ens separaren, retroFAbar-nos per sorpresa als carLAmrers de la infantesa. Besar MIml'antiga alegria, riure LAmfins que es fa de dia, tu em reSOLcordes com m'estimes, jo, que LAmjunts som invencibles.
Som LAmla llavor que creix sota els esFAtels, la terra humida, les MImarrels, el vent, la pluja i la meSOLmòria que perdura. Som LAmla gent que no es renFAdeix, fràgils, humils, superMImvivents, tota una vida SOLa la deriva, amb LAml'esperança entre les FAdents.
LAm→FAOhhhhhhh!MIm→SOL LAm→FAOhhhhhhhMIm→SOL!
Som LAmla llavor que creix sota els esFAtels, la terra humida, les MImarrels, el vent, la pluja i la meSOLmòria que perdura. Som LAmla gent que no es renFAdeix, fràgils, humils, superMImvivents, tota una vida SOLa la deriva, amb LAml'esperança entre les FAdents.