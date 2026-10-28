Amb la lluna a l'esquena (Acords)

Ella passa i mira fora, ho fa per costum

Acords Acords
Sau
sau amb la lluna a l esquena
sau amb la lluna a l esquena
SOL RE SOL RE SOL RE

SOLElla passa i mira fora, REho fa per costum.
FASón molts anys d'espera, potDOser ha perdut el rumb.

FAHi ha qui es gasta i prova DOd'enllestir el seu futur
FAbuscant una altra feina, DOcreuant els dits per tu.
FATu no perds la fe i creus DOque tot arribarà.
FABatalles perdudes, qui DOles voldrà escoltar?
FAVolen veure el dia en DOquè tot sigui un tot,
FAi no només un presaDOgi, no tan sols un tros.

Hem vinSOLgut fins aREquí, seFAguint les nostres vides, DOfills del nostre destí.
Hem vinSOLgut fins aREquí, seFAguint les nostres passes, creDOuant el vell promès paraSOLdís.

I mentre REalFAgú resi per poDOder veure el SOLsol,
per trencar REamb FAla tristesa i DOoblidar de SOLnou,
amb la lluREna a FAl'esquena seDOguirem donant-ho SOLtot.
Demà és un REalFAtre dia, potser DOuna altra canSOLçó.

Hem vingut fins REaquí, FAseguint les nostres viDOdes, fills del nostre desSOLtí.
Hem vingut fins aREquí, seFAguint les nostres passes, creDOuant el vell promès paraSOLdís.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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