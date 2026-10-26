LAm SOL REm
LAmAmb tots els petits vicis
SOLadult et consideren.
REmI com qui deixa ploure.
LAmVas traspassant els límits
LAmde més de tres edats.
SOLCom és l'absurd qui mata
SOLi mai a qui voldries.
REmCom que no veus el canvi.
LAmCom passen tantes coses
LAmsense que t'ho consulten.
REmEt creus. Oh! Miserable.
REmQue el temps ja no existeix.
LAmEt creus. Oh! Miserable.
REmQue el temps ja no existeix.
SOLPodries ser ja pare,
SOLsi molt t'obliguen, penses.
LAmEt mires a l'espill
LAmi sempre et veus més lleig.
SOLQue no ha passat la vida
SOLd'adolescent et sembla.
LAmAmb tots els petits vicis
LAmla sents molt més present.
REmEt creus. Oh! Miserable.
REmQue el temps ja no existeix.
LAmEt creus. Oh! Miserable.
REmQue el temps ja no existeix.
SOLA mort ací és la vida
SOLd'una manera lenta.
LAmI lluites junt amb altres.
LAmI et negues a mil coses
LAmi sempre et sembla poc.
SOLCom és l'absurd qui mata
SOLi mai a qui voldries.
REmCom que no veus el canvi.
REmCom passen tantes coses.
REmSense que t'ho consulten.
REmEt creus. Oh! Miserable.
REmQue el temps ja no existeix.
LAmEt creus. Oh! Miserable.
REmQue el temps ja no existeix.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.