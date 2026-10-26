SOLTu m'has ensenyat la REfelicitat. MIm
Voldria estar per sempre al teu REcostat.
DOBon dia, REbon dia. SOL
I ha sortit el sol a soREbre del mar. MIm
Deixa ja el llençol que ens hem de lleREvar.
DOBon dia, REbon dia. SOL
M'has ensenyat amor pur perquè tu REels ets més sagrat. MIm
I ara estic segur que per semREpre,
DOque per sempre REmés viuré enamorat. SOL
Un tresor, un regal, lo més REespecial MIm
un trosset de REcel a la Terra,
DOquan et tingui lluny, REtot em farà mal. SOL
I res DOem REfa MImmés feREliç SOL
que tenir el temps per estar SImjunts.
Si exisDOteix REel MImparaREdís, SOL
s'assembla molt a estar amb SImtu.
SOL RE MIm
A esREtar amb DOtu,
SOL RE MIm
a esREtar amb DOtu.
SOLJo ja no hi seREré, tu t'hauràs fet gran, MIm
i aquesta REcançó seguirà soDOnant.
Bon dia, REbon dia. SOL
Jo t'estimaré REfins a l'infinit. MIm
Mai oblidaREré el que hem comparDOtit.
Bon dia, REbon dia. SOL
I res DOem REfa MImmés feREliç SOL
que tenir el temps per estar SImjunts.
Si exisDOteix REel MImparaREdís, SOL
s'assembla molt a estar amb SImtu.
SOL RE MIm
A esREtar amb DOtu,
SOL RE MIm
a esREtar amb DOtu.
Si em dius que DOno estàs bé,
tot el món es REpara, tot ens aSOLcosta,
res ens seSImpara.
DONo puc més.
Si pogués atuRErar el temps
per abraSOLçar-te i acaronar-REte.
SOLTu m'has ensenyat la REfelicitat. MIm
Voldria estar per sempre al teu REcostat.
DOBon dia, REbon dia.
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