Amb tu (Acords)

Tu em mires, i jo no puc pensar en res més que

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto llenca t
lax n busto llenca t
DO LAm x2

DOTu em LAmmires, i FAjo no SOLpuc pensar en res més que
DOcom ets d'important. Amb LAmtu jo em vaig fent gran.
Ja FAno em passa pel SOLcap res on no hi LAmets.
Ja FAno espero troSOLbar-me amb ningú DOmés.

I jo hi ha cops que no LAmet puc mirar
FAno sigui pas el cas que SOLem passi d'estimar.
Jo DOno et vull cansar. Si LAmm'has de carregar,
fes-FAho perquè tu ho SOLvols, fes-ho de LAmgust,
FAque jo vull per SOLsempre d'estar amb DOtu.

Perquè LAmsol no FAvull troDObar-me SOL
ni deLAmmà ni FAmés enDOllà. SOL
I és que LAmsaps que FAsol
SOLneixes i te'n DOvas, LAmteeeeFA→ee'n SOL→vas DOsol.

I no cal que facis res, que LAmja ho fas tot.
FAToca'm com tu saps, ninSOLgú en va saber tant.
I DOfes que voli el temps, que LAmtinc el món sencer.
Vull FAoblidar-me SOLja d'imagiLAmnar
FAsomnis que sé SOLque no arribaDOran.

Perquè LAmsol no FAvull troDObar-me SOL
ni deLAmmà ni FAmés enDOllà. SOL
I és que LAmsaps que FAsol
SOLneixes i te'n DOvas, LAmteeeeFA→ee'n SOL→vas DOsol.

Desperto i SOLveig que tu hi REets,
que cada LAmdia és un dia REmés,
que puc ser. SImLliiiiiMImiure!
Sense DOtu no puc REviure.

MIm DO SOL RE x2
MIm DO SOL x2
LA

Perquè SImsol no SOLvull troREbar-me LA
ni deSImmà ni SOLmés enREllà. LA
I és que SImsaps que SOLsol
LAneixes i te'n REvas.
Perquè SImsol no SOLvull troREbar-me LA
ni deSImmà ni SOLmés enREllà. LA
I és que SImsaps que SOLsol
LAneixes i te'n REvas,
SImteeeSOL→e'n LA→vas REsol.

SIm SOL RE LA x8

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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