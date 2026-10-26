DOTu em LAmmires, i FAjo no SOLpuc pensar en res més que DOcom ets d'important. Amb LAmtu jo em vaig fent gran. Ja FAno em passa pel SOLcap res on no hi LAmets. Ja FAno espero troSOLbar-me amb ningú DOmés.
I jo hi ha cops que no LAmet puc mirar FAno sigui pas el cas que SOLem passi d'estimar. Jo DOno et vull cansar. Si LAmm'has de carregar, fes-FAho perquè tu ho SOLvols, fes-ho de LAmgust, FAque jo vull per SOLsempre d'estar amb DOtu.
Perquè LAmsol no FAvull troDObar-me SOL ni deLAmmà ni FAmés enDOllà. SOL I és que LAmsaps que FAsol SOLneixes i te'n DOvas, LAmteeeeFA→ee'n SOL→vas DOsol.
I no cal que facis res, que LAmja ho fas tot. FAToca'm com tu saps, ninSOLgú en va saber tant. I DOfes que voli el temps, que LAmtinc el món sencer. Vull FAoblidar-me SOLja d'imagiLAmnar FAsomnis que sé SOLque no arribaDOran.
Perquè LAmsol no FAvull troDObar-me SOL ni deLAmmà ni FAmés enDOllà. SOL I és que LAmsaps que FAsol SOLneixes i te'n DOvas, LAmteeeeFA→ee'n SOL→vas DOsol.
Desperto i SOLveig que tu hi REets, que cada LAmdia és un dia REmés, que puc ser. SImLliiiiiMImiure! Sense DOtu no puc REviure.
MImDOSOLRE x2 MImDOSOL x2 LA
Perquè SImsol no SOLvull troREbar-me LA ni deSImmà ni SOLmés enREllà. LA I és que SImsaps que SOLsol LAneixes i te'n REvas. Perquè SImsol no SOLvull troREbar-me LA ni deSImmà ni SOLmés enREllà. LA I és que SImsaps que SOLsol LAneixes i te'n REvas, SImteeeSOL→e'n LA→vas REsol.