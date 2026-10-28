Potser po
SOLdríem començar
dient totes les coses que algun
SImdia ens van fer mal,
si tens moltes manies o si em
MImveus algun pedaç,
poder me
DOdir-nos la intensi SOLtat.
Miro el te
SOLlèfon i somric.
Ja fa tres dies que ens diem bon
SImdia i bona nit,
i és tan nou i tan bo
MImnic.
No sé cap
DOon anem, però em sembla diver SOLtit. RE
Si l'a
DOmor ens porta al REguna cosa,
si us
SOLplau, que ens ho RE/ FA#deixi per a MImquí.
Ja veu
DOrem si arriba o si el farem ser REvir.
Però per l'a
SOLmor només tenim aquesta vida
graciosa i diver
SImtida des que vas arribar al bar.
Prometo
MImdrames i ratllades algun dia,
també tardes d'ale
DOgria i trobar-nos a fal REtar,
que per l'a
SOLmor només tenim aquesta vida
graciosa i diver
SImtida des de que vas arribar.
Si el sol
MImtria per sortir al mar cada dia,
jo voldria resse
DOguir-te de petons tota la REmà
per quan et trobi a fal
SOLtar.
Aviam com
SOLva, però estic aquí.
Tu tens les teves pors i jo, pro
SImblemes per dormir,
buscant-te la mirada i endre
MImçant el que he de dir.
A poc a
DOpoc, és millor ai SOLxí.
Si l'a
DOmor ens porta al REguna cosa,
si us
SOLplau, que ens ho RE/ FA#deixi per a MImquí.
Ja veu
DOrem si arriba o si el farem ser REvir.
Però per l'a
SOLmor només tenim aquesta vida
graciosa i diver
SImtida des que vas arribar al bar.
Prometo
MImdrames i ratllades algun dia,
també tardes d'ale
DOgria i trobar-nos a fal REtar,
que per l'a
SOLmor només tenim aquesta vida
graciosa i diver
SImtida des de que vas arribar.
Si el sol
MImtria per sortir al mar cada dia,
jo voldria resse
DOguir-te de petons tota la REmà
per quan et trobi a fal
SOLtar.
I què
DOse suposa que hem de SOLfer,
si seguim par
MImlant o si fem com si REres?
Què
DOse suposa que hem de SOLfer?
La vida és bo
MImnica, però tu ho ets molt REmés,
que amb tu vaig per
DOdut, amb tu i per SOLtu
i
MImno li he explicat a REningú
que amb tu vaig per
DOdut, amb tu i per SOLtu, per REtu!
I què
DOse suposa que hem de SOLfer,
si seguim par
MImlant o si fem com si REres?
Què
DOse suposa que hem de SOLfer?
La vida és bo
MImnica, però tu ho ets molt REmés,
que amb tu vaig per
DOdut, amb tu i per SOLtu
i
MImno li he explicat a REningú
que amb tu vaig per
DOdut, amb tu i per SOLtu, per REtu!
dient totes les coses que algun
si tens moltes manies o si em
poder me
Miro el te
Ja fa tres dies que ens diem bon
i és tan nou i tan bo
No sé cap
Si l'a
si us
Ja veu
Però per l'a
graciosa i diver
Prometo
també tardes d'ale
que per l'a
graciosa i diver
Si el sol
jo voldria resse
per quan et trobi a fal
Aviam com
Tu tens les teves pors i jo, pro
buscant-te la mirada i endre
A poc a
Si l'a
si us
Ja veu
Però per l'a
graciosa i diver
Prometo
també tardes d'ale
que per l'a
graciosa i diver
Si el sol
jo voldria resse
per quan et trobi a fal
I què
si seguim par
Què
La vida és bo
que amb tu vaig per
i
que amb tu vaig per
I què
si seguim par
Què
La vida és bo
que amb tu vaig per
i
que amb tu vaig per