Amb tu i per tu (Acords)

Potser podríem començar

Acords Acords
Ginestà
ginesta gira tot igual pero diferent
ginesta gira tot igual pero diferent
Potser poSOLdríem començar
dient totes les coses que algun SImdia ens van fer mal,
si tens moltes manies o si em MImveus algun pedaç,
poder meDOdir-nos la intensiSOLtat.

Miro el teSOLlèfon i somric.
Ja fa tres dies que ens diem bon SImdia i bona nit,
i és tan nou i tan boMImnic.
No sé cap DOon anem, però em sembla diverSOLtit. RE

Si l'aDOmor ens porta alREguna cosa,
si us SOLplau, que ens ho RE/FA#deixi per aMImquí.
Ja veuDOrem si arriba o si el farem serREvir.

Però per l'aSOLmor només tenim aquesta vida
graciosa i diverSImtida des que vas arribar al bar.
Prometo MImdrames i ratllades algun dia,
també tardes d'aleDOgria i trobar-nos a falREtar,
que per l'aSOLmor només tenim aquesta vida
graciosa i diverSImtida des de que vas arribar.
Si el sol MImtria per sortir al mar cada dia,
jo voldria resseDOguir-te de petons tota la RE
per quan et trobi a falSOLtar.

Aviam com SOLva, però estic aquí.
Tu tens les teves pors i jo, proSImblemes per dormir,
buscant-te la mirada i endreMImçant el que he de dir.
A poc a DOpoc, és millor aiSOLxí.

Si l'aDOmor ens porta alREguna cosa,
si us SOLplau, que ens ho RE/FA#deixi per aMImquí.
Ja veuDOrem si arriba o si el farem serREvir.

Però per l'aSOLmor només tenim aquesta vida
graciosa i diverSImtida des que vas arribar al bar.
Prometo MImdrames i ratllades algun dia,
també tardes d'aleDOgria i trobar-nos a falREtar,
que per l'aSOLmor només tenim aquesta vida
graciosa i diverSImtida des de que vas arribar.
Si el sol MImtria per sortir al mar cada dia,
jo voldria resseDOguir-te de petons tota la RE
per quan et trobi a falSOLtar.

I què DOse suposa que hem de SOLfer,
si seguim parMImlant o si fem com si REres?
Què DOse suposa que hem de SOLfer?
La vida és boMImnica, però tu ho ets molt REmés,
que amb tu vaig perDOdut, amb tu i per SOLtu
i MImno li he explicat a REningú
que amb tu vaig perDOdut, amb tu i per SOLtu, per REtu!

I què DOse suposa que hem de SOLfer,
si seguim parMImlant o si fem com si REres?
Què DOse suposa que hem de SOLfer?
La vida és boMImnica, però tu ho ets molt REmés,
que amb tu vaig perDOdut, amb tu i per SOLtu
i MImno li he explicat a REningú
que amb tu vaig perDOdut, amb tu i per SOLtu, per REtu!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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