MI
LAHi ha moments que em sento molt lluny
REdel que et vull fer sentir,
LAi quan el cap em dona mil voltes,
REja em torno a penedir del que t'he dit.
LA La la la
REla la.
LAComenço a pensar que tu estàs cansada
REd'aguantar els meus patiments.
LADeixa'm abrigar els teus desitjos,
REoblidem els mals moments.
MIAmb tu soc REjo,
MIla llum del REsol.
MIAmb tu, res mai LAcanvia,
DO#mla nit no és mai el dia.
REEts un trosset de l'univers
MIon més bé es respira.
REAmb tu, LAres mai canvia,
DO#mla nit no és mai el dia.
REEts un trosset de l'univers
MIon més bé es respira.
REUouoLAoo! Uoooo!
RE LA
DO#m
LAHi ha moments que em sento molt lluny
REdel que et vull fer sentir,
LAi quan el cap em dona mil voltes,
REja em torno a penedir del que t'he dit.
MIAmb tu soc REjo,
MIla llum del REsol.
MIAmb tu soc REjo, MI RE
LAperò amb tu, res mai canvia,
DO#mla nit no és mai el dia.
REEts un trosset de l'univers
MIon més bé es respira.
REPerò amb LAtu, res mai canvia,
DO#mla nit no és mai el dia.
REEts un trosset de l'univers
MIon més bé es respira.
MIAmb tu, res mai LAcanvia.
DO#mAmb tu, res mai canvia.
REAmb tu, res mai canREmvia, MIcanvia. Canviaaaaaaa!
LA DO#m RE MI
LA DO#m RE MI
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.