Amèrica (Acords)

How many banks? How many bombs?

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda l ultim heretge
la gossa sorda l ultim heretge
MIm RE SI
MIm RE SI DO x2

MImHow many banks? How many bombs?
How REmuch more xuleria contra els pobles del món?
La SIvia de l'imperi m'infecta la vista:
ManDOhattan, Tel-Aviv, Miami, Wall Street.
MImHow many banks? How many bombs?
QuanREta arrogància absurda dels falcons neocon.
USISA attacks via satèl·lit.
I DOOsama assoma el cul, Osama-Obama-Bush.

L'Amèrica atòmic a REpunt d'explotar,
un MImnúvol de preguntes envaSIeix la ciutat.
How many banks? How many DObombs?

God bless AmeriMImca! REIee SIiee!
God save AmeriMImca! REIee SIiee!
God bless AMImmeREriSIca.

How many MImbanks? How many bombs?
AREquell bomber piròman disfressat de cowboy
creSImava la pantalla aquell matí de setembre.
TeDOatre de la por, comença la funció.
Qui va paMImgar? Qui va callar?
EsREcolta heavy metal i dispara a matar,
esSImola el ganivet del carnisser sionista
i DOvomita sobre el món mentides de colors.

L'Amèrica atòmic a REpunt d'explotar,
un MImnúvol de preguntes envaSIeix la ciutat.
How many banks? How many DObombs?

God bless AmeriMImca! REIee SIiee!
God save AmeriMImca! REIee SIiee!
God bless AMImmeREriSIca.

Que el vostre déu vos MImsalve de la REfúria de la SIplebe
de la DOnova AmèriMImca. REIee ieSIe!

MIm LA MIm RE x4
MIm RE SI DO x4

God bless AmeriMImca! REIee SIiee!
God save AmeriMImca! REIee SIiee!
God bless AMImmeREriSIca.
Que el vostre déu vos salve de MImla fúREria de la SIplebe
de la DOnova AmèriMImca. REIee ieSIe!

God bless AMImmeREriSIca!
God save MImAREmeSIrica!
God bless AMImmeREriSIca!
God save MImAREmeSIrica!
God bless AMImmeREriSIca!
How many banks? MImHow REmany SIbombs?

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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