MImHow many banks? How many bombs? How REmuch more xuleria contra els pobles del món? La SIvia de l'imperi m'infecta la vista: ManDOhattan, Tel-Aviv, Miami, Wall Street. MImHow many banks? How many bombs? QuanREta arrogància absurda dels falcons neocon. USISA attacks via satèl·lit. I DOOsama assoma el cul, Osama-Obama-Bush.
L'Amèrica atòmic a REpunt d'explotar, un MImnúvol de preguntes envaSIeix la ciutat. How many banks? How many DObombs?
God bless AmeriMImca! REIee SIiee! God save AmeriMImca! REIee SIiee! God bless AMImmeREriSIca.
How many MImbanks? How many bombs? AREquell bomber piròman disfressat de cowboy creSImava la pantalla aquell matí de setembre. TeDOatre de la por, comença la funció. Qui va paMImgar? Qui va callar? EsREcolta heavy metal i dispara a matar, esSImola el ganivet del carnisser sionista i DOvomita sobre el món mentides de colors.
L'Amèrica atòmic a REpunt d'explotar, un MImnúvol de preguntes envaSIeix la ciutat. How many banks? How many DObombs?
God bless AmeriMImca! REIee SIiee! God save AmeriMImca! REIee SIiee! God bless AMImmeREriSIca.
Que el vostre déu vos MImsalve de la REfúria de la SIplebe de la DOnova AmèriMImca. REIee ieSIe!
MImLAMImRE x4 MImRESIDO x4
God bless AmeriMImca! REIee SIiee! God save AmeriMImca! REIee SIiee! God bless AMImmeREriSIca. Que el vostre déu vos salve de MImla fúREria de la SIplebe de la DOnova AmèriMImca. REIee ieSIe!
God bless AMImmeREriSIca! God save MImAREmeSIrica! God bless AMImmeREriSIca! God save MImAREmeSIrica! God bless AMImmeREriSIca! How many banks? MImHow REmany SIbombs?