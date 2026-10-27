Les nenes maRE♭ques al deMI♭matí no s'alcen RE♭per regar MI♭cap jardí. Les nenes RE♭maques al deMI♭matí juguen i es RE♭diverMI♭teixen.
LA♭Un, dos, tres pica paret. LA♭Ara em bellugo, ara estic quiet. LA♭Un, dos, tres pica paret. LA♭Si no em veus moure, tot va bé. SI♭Un, dos, tres pica paret. LA♭Ara em bellugo, ara estic quiet. LA♭Un, dos, tres pica paret. Ara et toco i paRE♭res tu.
MI♭Quan estem RE♭junts, jo soc MI♭més feliç. Quan estem RE♭lluny, sé que et MI♭tinc aquí. Quan estic RE♭trist, seMI♭gueixes amb mi. És un RE♭tresor tenir un aMI♭mic així.
LA♭Un, dos, tres pica paret. LA♭Ara em bellugo, ara estic quiet. LA♭Un, dos, tres pica paret. LA♭Si no em veus moure, tot va bé. SI♭Un, dos, tres pica paret. LA♭Ara em bellugo, ara estic quiet. LA♭Un, dos, tres pica paret. Ara et toco i paRE♭res tu.
MI♭LA♭MI♭ RE♭MI♭ RE♭MI♭ RE♭MI♭
LA♭Un, dos, tres pica paret. LA♭Ara em bellugo, ara estic quiet. LA♭Un, dos, tres pica paret. LA♭Si no em veus moure, tot va bé. SI♭Un, dos, tres pica paret. LA♭Ara em bellugo, ara estic quiet. LA♭Un, dos, tres pica paret. Ara et toco i paRE♭res tu.
MI♭ LA♭ MI♭
LA♭Un, dos, tres pica paret. LA♭Ara em bellugo, ara estic quiet. LA♭Un, dos, tres pica paret. LA♭Si no em veus moure, tot va bé. SI♭Un, dos, tres pica paret. LA♭Ara em bellugo, ara estic quiet. LA♭Un, dos, tres pica paret. Ara et toco i paRE♭res tu.