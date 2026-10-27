Amics (Acords)

Les nenes maques al dematí

Acords Acords
Rock per xics
rock per xics el rock es salut
rock per xics el rock es salut
MI♭ RE♭ MI♭
RE♭ MI♭
RE♭ MI♭
RE♭ MI♭

Les nenes maRE♭ques al deMI♭matí
no s'alcen RE♭per regar MI♭cap jardí.
Les nenes RE♭maques al deMI♭matí
juguen i es RE♭diverMI♭teixen.

LA♭Un, dos, tres pica paret.
LA♭Ara em bellugo, ara estic quiet.
LA♭Un, dos, tres pica paret.
LA♭Si no em veus moure, tot va bé.
SI♭Un, dos, tres pica paret.
LA♭Ara em bellugo, ara estic quiet.
LA♭Un, dos, tres pica paret.
Ara et toco i paRE♭res tu.

MI♭Quan estem RE♭junts, jo soc MI♭més feliç.
Quan estem RE♭lluny, sé que et MI♭tinc aquí.
Quan estic RE♭trist, seMI♭gueixes amb mi.
És un RE♭tresor tenir un aMI♭mic així.

LA♭Un, dos, tres pica paret.
LA♭Ara em bellugo, ara estic quiet.
LA♭Un, dos, tres pica paret.
LA♭Si no em veus moure, tot va bé.
SI♭Un, dos, tres pica paret.
LA♭Ara em bellugo, ara estic quiet.
LA♭Un, dos, tres pica paret.
Ara et toco i paRE♭res tu.

MI♭ LA♭ MI♭
RE♭ MI♭
RE♭ MI♭
RE♭ MI♭

LA♭Un, dos, tres pica paret.
LA♭Ara em bellugo, ara estic quiet.
LA♭Un, dos, tres pica paret.
LA♭Si no em veus moure, tot va bé.
SI♭Un, dos, tres pica paret.
LA♭Ara em bellugo, ara estic quiet.
LA♭Un, dos, tres pica paret.
Ara et toco i paRE♭res tu.

MI♭
LA♭
MI♭

LA♭Un, dos, tres pica paret.
LA♭Ara em bellugo, ara estic quiet.
LA♭Un, dos, tres pica paret.
LA♭Si no em veus moure, tot va bé.
SI♭Un, dos, tres pica paret.
LA♭Ara em bellugo, ara estic quiet.
LA♭Un, dos, tres pica paret.
Ara et toco i paRE♭res tu.

LA♭

MI♭ RE♭ LA♭ SOL♭

MI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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