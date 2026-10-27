Amics dels cirerers (Acords)

Trencant-nos fèmurs l'un a l'altre

Acords Acords
Pau Vallvé
pau vallve concert 2018 live
pau vallve concert 2018 live

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap amunt, potser la trobareu més fàcil de tocar.

LA♭ DOm LA♭ DOm
RE♭ LA♭ SI♭ MI♭

Trencant-nos LA♭fèmurs l'un a l'altre
sense DOmfer-ho expressament.
És l'erLA♭rònia simbiosi
en la que DOmhem entrat de ple.

Tant aRE♭mor cert que s'encerta
i tan LA♭poca conjunció.
Cremen SI♭fort les margarides
que eren MI♭totes de carMI♭7tró.

De deLA♭bò que jo t'estimo
i sé DOmque tu a mi també,
però LA♭això ja no és comestible.
Això DOmja són esbarzers.

ManteRE♭nint la compostura,
recoLA♭sint els descosits,
deliSI♭neem les noves guies
per no MI♭ser desagraMI♭7ïts.

Per poLA♭der seguir veient-nos,
que això DOmnostre ha estat molt bé,
i no LA♭perdre l'esperança
de ser aDOmmics dels cirerers.

Però seRE♭guim trencant-nos fèmurs
sense LA♭fer-ho expressament.
És l'erSI♭rònia simbiosi.
Algun MI♭dia n'aprenMI♭7drem.

LA♭ DOm LA♭ DOm
RE♭ LA♭ SI♭ MI♭ MI♭7 x2

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