E
SOLnyoro dinar a Ca la Iaia quasi cada diu MImmenge,
veure jugar a l'I
LAmniesta, tinc RE7ganes de quedar-me SOLaquí.
Enyoro els matins de ressaca després d'una
MImfesta,
avui fa tempes
LAmta, tinc ga RE7nes de quedar-me SOLal llit.
Ja no po
MImdem fer. SOLNa-na-na-na, na-na-na, MImna-na-na, na-na-na-na
na-na-
LAmna-na, na-na- REna-na- SOLna-na
na-na-
LAmna-na, na-na- REna-na- SOLna-na.
Tinc un mono de festa que em fa ser inestable men
MImtalment.
Crec que no empatitzo gens amb la
LAmgent,
però veig que he a
REprès a valorar els petits mo SOLments,
però estic tranqui fent d'estranjis un projecte amb el
MImmeu tet.
Busco pisos a Habitaclia i crec que soc addicte al Vin
LAmted,
Wallapop mentre faig
REpipí assegut i perdo el SOLtemps
(i
MImcago).
Tu insultes a la ràdio per posar sempre el ma
LAmteix,
jo ja et busco algu
REna playlist de temes que he desco SOLbert,
els temazos d'aquest mes i dels
MImsegüents
(porque el inglés se enseña mal, pun
LAmto).
Les finestres baixa
REdes, som tu i jo i la golden SOLhour,
un sol que et pica a la cara i una musiqueta
MImsuau.
Són les deu de la mañana i em pregunto si vindràs i em dius
LAmque…
Na-
REna-na- SOLna.
Nena, saps que tinc
MImun grup?
Toco als ti
LAmets. REQuè? SOL
The
MImTyets.
Un grup de
LAmquè?
De
REmúsi SOLca.
A
MImah!
Sí, de-de-de músi
LAmca.
Jo és que
REel trap català SOLno...
No?
MIm LAmNo. SOLNa-na-na-na, na-na-na, MImna-na-na, na-na-na-na
na-na-
LAmna-na, na-na- REna-na- SOLna-na.
Tinc a punt un Dropbox que es diu: "Cançons que aviat ho peta
MImran"
duc el tupè d'en Bowie, sempre cito Josep
LAmPla.
Si vols ser un gran
REgeni, diu que abans ho has de SOLsemblar.
Tinc la gran sospita que compto amb un caballo gana
MImdor:
un hit estratosfèric, prepareu-me ja el disc
LAmd'or.
Tyets, amics i
REpasta, que tremoli Be SOLnidorm
(Marina d'Or, ciudad de vacaciones, díga
MImme).
Ja som a mitja tarda i no m'acabo d'inspi
LAmrar.
Va, n'agafo una
REde Queen, dissimulo aquí i SOLallà,
te la canto dos segons… Ja m'has pi
MImllat. LAm (Tieta. Uh! Uh! Uh!)
Soc un fracassat,
REho engegaré a la mer SOLda tot.
Sort que hi ets, que et tinc a tu, que quan em veus amb el cap
MImcot,
sempre vens, m'abraces fort i a cau d'orella em dius: "tranquil, no pas
LAmsa..." SOLNa-na-na-na, na-na-na, MImna-na-na, na-na-na-na
na-na-
LAmna-na, na-na- REna-na- SOLna-na
na-na-
LAmna-na, na-na- REna-na- SOLna-na.
La, la-la-la-la-la, la-la-
MImla-la-la, la-la-la-la-la
la, la-la-
LAmla-la-la, la-la-la-la- REla, la-la-la- SOLla-la.
veure jugar a l'I
Enyoro els matins de ressaca després d'una
avui fa tempes
Ja no po
na-na-
na-na-
Tinc un mono de festa que em fa ser inestable men
Crec que no empatitzo gens amb la
però veig que he a
però estic tranqui fent d'estranjis un projecte amb el
Busco pisos a Habitaclia i crec que soc addicte al Vin
Wallapop mentre faig
(i
Tu insultes a la ràdio per posar sempre el ma
jo ja et busco algu
els temazos d'aquest mes i dels
(porque el inglés se enseña mal, pun
Les finestres baixa
un sol que et pica a la cara i una musiqueta
Són les deu de la mañana i em pregunto si vindràs i em dius
Na-
Nena, saps que tinc
Toco als ti
The
Un grup de
De
A
Sí, de-de-de músi
Jo és que
No?
na-na-
Tinc a punt un Dropbox que es diu: "Cançons que aviat ho peta
duc el tupè d'en Bowie, sempre cito Josep
Si vols ser un gran
Tinc la gran sospita que compto amb un caballo gana
un hit estratosfèric, prepareu-me ja el disc
Tyets, amics i
(Marina d'Or, ciudad de vacaciones, díga
Ja som a mitja tarda i no m'acabo d'inspi
Va, n'agafo una
te la canto dos segons… Ja m'has pi
Soc un fracassat,
Sort que hi ets, que et tinc a tu, que quan em veus amb el cap
sempre vens, m'abraces fort i a cau d'orella em dius: "tranquil, no pas
na-na-
na-na-
La, la-la-la-la-la, la-la-
la, la-la-