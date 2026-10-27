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Amics, tiets i coneguts (ft. Els Amics de les Arts) (Acords)

Enyoro dinar a Ca la Iaia quasi cada diumenge

Acords Acords
The Tyets
ESOLnyoro dinar a Ca la Iaia quasi cada diuMImmenge,
veure jugar a l'ILAmniesta, tinc RE7ganes de quedar-me SOLaquí.
Enyoro els matins de ressaca després d'una MImfesta,
avui fa tempesLAmta, tinc gaRE7nes de quedar-me SOLal llit.
Ja no poMImdem fer.

SOLNa-na-na-na, na-na-na, MImna-na-na, na-na-na-na
na-na-LAmna-na, na-na-REna-na-SOLna-na
na-na-LAmna-na, na-na-REna-na-SOLna-na.

Tinc un mono de festa que em fa ser inestable menMImtalment.
Crec que no empatitzo gens amb la LAmgent,
però veig que he aREprès a valorar els petits moSOLments,
però estic tranqui fent d'estranjis un projecte amb el MImmeu tet.
Busco pisos a Habitaclia i crec que soc addicte al VinLAmted,
Wallapop mentre faig REpipí assegut i perdo el SOLtemps
(i MImcago).
Tu insultes a la ràdio per posar sempre el maLAmteix,
jo ja et busco alguREna playlist de temes que he descoSOLbert,
els temazos d'aquest mes i dels MImsegüents
(porque el inglés se enseña mal, punLAmto).
Les finestres baixaREdes, som tu i jo i la golden SOLhour,
un sol que et pica a la cara i una musiqueta MImsuau.
Són les deu de la mañana i em pregunto si vindràs i em dius LAmque…
Na-REna-na-SOLna.

Nena, saps que tinc MImun grup?
Toco als tiLAmets.
REQuè? SOL
The MImTyets.
Un grup de LAmquè?
De REmúsiSOLca.
AMImah!
Sí, de-de-de músiLAmca.
Jo és que REel trap català SOLno...
No? MIm
LAmNo.

SOLNa-na-na-na, na-na-na, MImna-na-na, na-na-na-na
na-na-LAmna-na, na-na-REna-na-SOLna-na.

Tinc a punt un Dropbox que es diu: "Cançons que aviat ho petaMImran"
duc el tupè d'en Bowie, sempre cito Josep LAmPla.
Si vols ser un gran REgeni, diu que abans ho has de SOLsemblar.
Tinc la gran sospita que compto amb un caballo ganaMImdor:
un hit estratosfèric, prepareu-me ja el disc LAmd'or.
Tyets, amics i REpasta, que tremoli BeSOLnidorm
(Marina d'Or, ciudad de vacaciones, dígaMImme).
Ja som a mitja tarda i no m'acabo d'inspiLAmrar.
Va, n'agafo una REde Queen, dissimulo aquí i SOLallà,
te la canto dos segons… Ja m'has piMImllat.
LAm (Tieta. Uh! Uh! Uh!)
Soc un fracassat, REho engegaré a la merSOLda tot.
Sort que hi ets, que et tinc a tu, que quan em veus amb el cap MImcot,
sempre vens, m'abraces fort i a cau d'orella em dius: "tranquil, no pasLAmsa..."

SOLNa-na-na-na, na-na-na, MImna-na-na, na-na-na-na
na-na-LAmna-na, na-na-REna-na-SOLna-na
na-na-LAmna-na, na-na-REna-na-SOLna-na.

La, la-la-la-la-la, la-la-MImla-la-la, la-la-la-la-la
la, la-la-LAmla-la-la, la-la-la-la-REla, la-la-la-SOLla-la.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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