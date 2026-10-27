Amiga (Acords)

No he buscat a ningú

Acords Acords
Smoking Souls
smoking souls cendra i or
smoking souls cendra i or
DOm→ FA DOm→ FA DOm→ FA SI♭→ FA→ DO

DOmNo he buscat a ningú
i tu m’has trobat sense resSI♭postes. FA
DOmBusque l’explicació en una cançó
que em diga qui SI♭ets tu. FA

DOmÒbric lentament;
DOmentra dins de mi,
DOmi una volta dins,
DOmvull que m’ensenyes el camí.

DOmVoldria dibuixar,
DOmmostrar el teu color al món.
DOmVoldria que la pell
DOmfos l’única frontera entre tu i jo.

LA♭→Hem nasSI♭cut per a guaDOmnyar;
LA♭→camiSI♭narem sobre el DOmmar.
LA♭→Alçar SI♭les veles, i aDOmvant.

FA DOm→ FA DOm→ FA SI♭→ FA→ DO

DOmSi l’aigua encara és freda,
vull que begues d’aquest SI♭riu. FA
DOmNo guardes la distància,
que el desig no es podrà resisSI♭tir. FA

DOmÒbric lentament;
DOmentra dins de mi,
DOmi una volta dins,
DOmvull que m’ensenyes el camí.

DOmVoldria dibuixar,
DOmmostrar el teu color al món.
DOmVoldria que la pell
DOmfos l’única frontera entre tu i jo.

LA♭→Hem nasSI♭cut per a guaDOmnyar;
LA♭→camiSI♭narem sobre el DOmmar.
LA♭→Que l’aigua no SI♭arribe mai a ofeDOmgar.
LA♭→Que ens SI♭deixen penDOmsar,
LA♭→acaSI♭ronar-nos i toDOmcar
LA♭→l’aSI♭mor amb les DOmmans.

LA♭

DOmÒbric lentament;
DOmentra dins de mi,
DOmi una volta dins,
DOmvull que m’ensenyes el camí.

DOmVoldria dibuixar,
DOmmostrar el teu color al món.
DOmVoldria que la pell
DOmfos l’única frontera entre tu i jo.

LA♭→Hem nasSI♭cut per a guaDOmnyar;
LA♭→camiSI♭narem sobre el DOmmar.
LA♭→Que l’aigua no SI♭arribe mai a ofeDOmgar.
LA♭→Que ens SI♭deixen penDOmsar,
LA♭→acaSI♭ronar-nos i toDOmcar
LA♭→l’aSI♭mor amb les DOmmans.

LA♭→Hem nasSI♭cut per guaDOmnyar;
LA♭→camiSI♭narem sobre el DOmmar.
LA♭→Hem nasSI♭cut per guaDOmnyar;
LA♭→acaSI♭ronar-nos i toDOmcar
LA♭→l’aSI♭mor amb les DOmmans.
LA♭→Hem nasSI♭cut per guaDOmnyar;
LA♭→camiSI♭narem sobre el DOmmar.
LA♭→Hem nasSI♭cut per guaDOmnyar;
LA♭→acaSI♭ronar-nos i toDOmcar
LA♭→l’aSI♭mor amb les DOmmans.

DOmSi mereixem un comiat
digne de ser recorSI♭dat, FA
DOmens tornarem a buscar.
Amiga, vine amb SI♭mi. FA

DOm→ FA DOm→ FA DOm→ FA SI♭→ FA→ DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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