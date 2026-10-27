DOmNo he buscat a ningú i tu m’has trobat sense resSI♭postes. FA DOmBusque l’explicació en una cançó que em diga qui SI♭ets tu. FA
DOmÒbric lentament; DOmentra dins de mi, DOmi una volta dins, DOmvull que m’ensenyes el camí.
DOmVoldria dibuixar, DOmmostrar el teu color al món. DOmVoldria que la pell DOmfos l’única frontera entre tu i jo.
LA♭→Hem nasSI♭cut per a guaDOmnyar; LA♭→camiSI♭narem sobre el DOmmar. LA♭→Alçar SI♭les veles, i aDOmvant.
FADOm→FADOm→FASI♭→FA→DO
DOmSi l’aigua encara és freda, vull que begues d’aquest SI♭riu. FA DOmNo guardes la distància, que el desig no es podrà resisSI♭tir. FA
DOmÒbric lentament; DOmentra dins de mi, DOmi una volta dins, DOmvull que m’ensenyes el camí.
DOmVoldria dibuixar, DOmmostrar el teu color al món. DOmVoldria que la pell DOmfos l’única frontera entre tu i jo.
LA♭→Hem nasSI♭cut per a guaDOmnyar; LA♭→camiSI♭narem sobre el DOmmar. LA♭→Que l’aigua no SI♭arribe mai a ofeDOmgar. LA♭→Que ens SI♭deixen penDOmsar, LA♭→acaSI♭ronar-nos i toDOmcar LA♭→l’aSI♭mor amb les DOmmans.
LA♭
DOmÒbric lentament; DOmentra dins de mi, DOmi una volta dins, DOmvull que m’ensenyes el camí.
DOmVoldria dibuixar, DOmmostrar el teu color al món. DOmVoldria que la pell DOmfos l’única frontera entre tu i jo.
LA♭→Hem nasSI♭cut per a guaDOmnyar; LA♭→camiSI♭narem sobre el DOmmar. LA♭→Que l’aigua no SI♭arribe mai a ofeDOmgar. LA♭→Que ens SI♭deixen penDOmsar, LA♭→acaSI♭ronar-nos i toDOmcar LA♭→l’aSI♭mor amb les DOmmans.
LA♭→Hem nasSI♭cut per guaDOmnyar; LA♭→camiSI♭narem sobre el DOmmar. LA♭→Hem nasSI♭cut per guaDOmnyar; LA♭→acaSI♭ronar-nos i toDOmcar LA♭→l’aSI♭mor amb les DOmmans. LA♭→Hem nasSI♭cut per guaDOmnyar; LA♭→camiSI♭narem sobre el DOmmar. LA♭→Hem nasSI♭cut per guaDOmnyar; LA♭→acaSI♭ronar-nos i toDOmcar LA♭→l’aSI♭mor amb les DOmmans.
DOmSi mereixem un comiat digne de ser recorSI♭dat, FA DOmens tornarem a buscar. Amiga, vine amb SI♭mi. FA