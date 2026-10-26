DOmaj7Tu vens de molt endins
FAm7d'on les paraules s'escriuen per veure't
DOmaj7en l'infern de l'oblit. FAm7
DOmaj7Soc un viatger oblidat,
FAm7soc unes passes que vaguen per sempre
DOmaj7dins d'una sala de FAm7ball.
SOLQuan intento fer-te FAmeva, no vols;
LA#ets un amor a fons DOmaj7perdut.
SOLSempre plou sobre FAels llocs humits
DOmaj7de la meva obsMImceniFAmaj7tat.
SOLQuan intento fer-te FAmeva, no vols;
LA#ets un amor a fons DOmaj7perdut.
DOmaj7Et veig miMImrant un FAmaj7llac
DOmaj7i m'arrossego en la terMImra per veuFAmaj7re't.
DOmaj7T'ofegaré MImen la FAmaj7nit
DOmaj7en la que els rellotges s'atuMImrin per veuFAmaj7re
DOmaj7el meu somriure MImenveFAmaj7llit.
DOmaj7Quan intento fer-te MImmeva, no FAmaj7vols;
DOmaj7ets un amor MImperFAmaj7dut.
SOLSempre plou sobre FAels llocs humits
LA#de la meva obsceDOmaj7nitat.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.