Amor d'ultramar (Acords)

Acords de la cançó "Amor d'Ultramar" de Maria Jaume

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume sant domingo forever
maria jaume sant domingo forever
DOÉs es meu baby. REQuan me diu hola, SOLmaj7
és com un oasi MIm7enmig d'un món que se desmorona.
DOÉs es meu baby, REme posa loca. SOLmaj7
Estem dins una ona, esMIm7tem dins una ona (estem dins una ona).
Si me mires aiDOxí, RE
mai més voldré parSOLmaj7tir. MIm7
Si me mires aiDOxí, RE
mai més voldré parSOLmaj7tir. MIm7

LAm7Jo, que volia una vida d'arREtista,
SOLmaj7tot lo dia per amunt i per aMIm7vall,
LAm7ara, quan dins es niguls te REperd de vista,
SOLmaj7cada vegada me fa més MIm7mal, me fa més mal.

Meu amor d'ultraLAm7mar, meu amor d'ultraREmar
ja no me'n vull aSOLmaj7nar, ja no me'n vull aMIm7nar.
Meu amor d'ultraLAm7mar, meu amor d'ultraREmar
ja no me'n vull aSOLmaj7nar, ja no me'n vull aMIm7nar.

DOÉs es meu baby. REQuan me diu hola, SOLmaj7
és com un oasi MIm7enmig d'un món que se desmorona.
DOÉs es meu baby, REme posa loca. SOLmaj7
Estem dins una ona, esMIm7tem dins una ona (estem dins una ona).
Si me mires aiDOxí, RE
mai més voldré parSOLmaj7tir. MIm7
Si me mires aiDOxí, RE
mai més voldré parSOLmaj7tir. MIm7

Meu amor d'ultraLAm7mar, meu amor d'ultraREmar
ja no me'n vull aSOLmaj7nar, ja no me'n vull aMIm7nar.
Meu amor d'ultraLAm7mar, meu amor d'ultraREmar
ja no me'n vull aSOLmaj7nar, ja no me'n vull aMIm7nar.

LAm7 RE Estem dins una ona, estem dins una ona, estem dins una ona.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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