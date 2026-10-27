DOÉs es meu baby. REQuan me diu hola, SOLmaj7 és com un oasi MIm7enmig d'un món que se desmorona. DOÉs es meu baby, REme posa loca. SOLmaj7 Estem dins una ona, esMIm7tem dins una ona (estem dins una ona). Si me mires aiDOxí, RE mai més voldré parSOLmaj7tir. MIm7 Si me mires aiDOxí, RE mai més voldré parSOLmaj7tir. MIm7
LAm7Jo, que volia una vida d'arREtista, SOLmaj7tot lo dia per amunt i per aMIm7vall, LAm7ara, quan dins es niguls te REperd de vista, SOLmaj7cada vegada me fa més MIm7mal, me fa més mal.
Meu amor d'ultraLAm7mar, meu amor d'ultraREmar ja no me'n vull aSOLmaj7nar, ja no me'n vull aMIm7nar. Meu amor d'ultraLAm7mar, meu amor d'ultraREmar ja no me'n vull aSOLmaj7nar, ja no me'n vull aMIm7nar.
DOÉs es meu baby. REQuan me diu hola, SOLmaj7 és com un oasi MIm7enmig d'un món que se desmorona. DOÉs es meu baby, REme posa loca. SOLmaj7 Estem dins una ona, esMIm7tem dins una ona (estem dins una ona). Si me mires aiDOxí, RE mai més voldré parSOLmaj7tir. MIm7 Si me mires aiDOxí, RE mai més voldré parSOLmaj7tir. MIm7
Meu amor d'ultraLAm7mar, meu amor d'ultraREmar ja no me'n vull aSOLmaj7nar, ja no me'n vull aMIm7nar. Meu amor d'ultraLAm7mar, meu amor d'ultraREmar ja no me'n vull aSOLmaj7nar, ja no me'n vull aMIm7nar.
LAm7RE Estem dins una ona, estem dins una ona, estem dins una ona.