SOL9Tot el que es DO5mou és sagrat,
com la brisa a les muntaSOL9nyes,
amb cura i tenDOdresa, amor meu. DOmaj7
Com la SIm7flama que s’encén
cada dia DO9si et veig passar.
SOL9I tot gira al DO5teu voltant
com un arc de la promesa SOL9
pintat sobre el DO5blau de la DOmaj7mar.
SIm7Les abelles que fan la mel
DO9amb el temps que passa lent,
SIm7i l’estrella que es mou al cel
DO9amb el desig que vam pensar
MIm7i després es va complir
RE5de sentir-se ben a prop
DO9i ser-ho tot. REsus4 RE7
MIm7Cada dia que vivim,
RE5sent fidels al que vam dir,
DO9de ser-ho tot. REsus4 RE7
SOL9Sí, tot l’amor DO5és sagrat
i el fruit del teu treSOL9ball
és més que saDOgrat, amor meu. DOmaj7
SIm7La farina amb què fas el pa
DO9té la llum del teu esforç.
SOL9Recorda que el DO5somni és sagrat
i alimenta amb nous caSOL9mins
el temps que la DOvida ens ha doDOmaj7nat.
SIm7Un sostre si ve l’hivern,
DO9passejar si fa bon temps,
SIm7retrobar-se a la tardor,
DO9primavera per estimar
MIm7o a l’estiu, si fa calor,
RE5entre vinyes poder dansar.
DO9I anar junts. REsus4 RE7
MIm7En el desig que es complí
RE5de sentir el teu amor
DO9i ser-ho tot. REsus4 RE7
SOL9Sí, tot l’amor DO5és sagrat.
SOL9Tot amor DO5és sagrat.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.