La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
MI LA MICom t’ho podria dir perquè em LAfos senzill, i et MIfos veritat,
que so
SOL#mvint em sé tan a prop teu, si LAcanto,
que so
SI7vint et sé tan a prop meu, si es MIcoltes,
i pen
DO#so que no he gosat mai ni FA#mdir-t’ho,
que em cal
SIdria agrair-te tant LAtemps que fa que MIt’estimo.
Que junts hem caminat, en la
LAjoia junts, en la MIpena junts,
i has om
SOL#mplert tan sovint la buidor dels meus LAmots
i en la
SI7nostra partida sempre m’has donat MIun bon joc.
Per
DO#tot això i coses que t’a FA#mmago
em cal
SIdria agrair-te tant LAtemps que fa que t’es MItimo.
T’es
DO#mtimo, sí, (t’estimo, sí,)
pot
FA#mser amb timidesa, pot SIser sense saber-ne.
T’es
LAti MImo, i et DO#msoc gelós
i el
FA#mpoc que valc m’ho nego, si em SInegues la tendresa;
t’es
LAti MImo, i em SOL#msé feliç
quan
FA#mveig la teva força, que em SIpeny i que es revolta,
que
MIjo... DO#mque FA#mjo... SI MIQue passaran els anys, i vin LAdrà l’adéu, com ai MIxí ha de ser,
i em pre
SOL#mgunto si trobaré el gest cor LArecte,
i sa
SI7bré acostumar-me a la teva ab MIsència,
però tot ai
DO#xò serà una altra his FA#mtòria;
ara vull
SIagrair-te tant LAtemps que fa que MIt’estimo.
T’es
DO#mtimo, sí, (t’estimo, sí,)
pot
FA#mser amb timidesa, pot SIser sense saber-ne.
T’es
LAti MImo, i et DO#msoc gelós
i el
FA#mpoc que valc m’ho nego, si em SInegues la tendresa;
t’es
LAti MImo, i em SOL#msé feliç
quan
FA#mveig la teva força, que em SIpeny i que es revolta,
que
MIjo... DO#mque FA#mjo... SI
T’es
LAti MImo.
que so
que so
i pen
que em cal
Que junts hem caminat, en la
i has om
i en la
Per
em cal
T’es
pot
T’es
i el
t’es
quan
que
i em pre
i sa
però tot ai
ara vull
T’es
pot
T’es
i el
t’es
quan
que
T’es