Amor particluar (Acords)

Com t’ho podria dir perquè em fos senzill, i et fos veritat

Acords Acords
Miquel Abras i Rozalén

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: MI LA

MICom t’ho podria dir perquè em LAfos senzill, i et MIfos veritat,
que soSOL#mvint em sé tan a prop teu, si LAcanto,
que soSI7vint et sé tan a prop meu, si esMIcoltes,
i penDO#so que no he gosat mai ni FA#mdir-t’ho,
que em calSIdria agrair-te tant LAtemps que fa que MIt’estimo.

Que junts hem caminat, en la LAjoia junts, en la MIpena junts,
i has omSOL#mplert tan sovint la buidor dels meus LAmots
i en la SI7nostra partida sempre m’has donat MIun bon joc.
Per DO#tot això i coses que t’aFA#mmago
em calSIdria agrair-te tant LAtemps que fa que t’esMItimo.

T’esDO#mtimo, sí, (t’estimo, sí,)
potFA#mser amb timidesa, potSIser sense saber-ne.
T’esLAtiMImo, i et DO#msoc gelós
i el FA#mpoc que valc m’ho nego, si em SInegues la tendresa;
t’esLAtiMImo, i em SOL#msé feliç
quan FA#mveig la teva força, que emSIpeny i que es revolta,
que MIjo... DO#mque FA#mjo... SI

MIQue passaran els anys, i vinLAdrà l’adéu, com aiMIxí ha de ser,
i em preSOL#mgunto si trobaré el gest corLArecte,
i saSI7bré acostumar-me a la teva abMIsència,
però tot aiDO#xò serà una altra hisFA#mtòria;
ara vull SIagrair-te tant LAtemps que fa que MIt’estimo.

T’esDO#mtimo, sí, (t’estimo, sí,)
potFA#mser amb timidesa, potSIser sense saber-ne.
T’esLAtiMImo, i et DO#msoc gelós
i el FA#mpoc que valc m’ho nego, si em SInegues la tendresa;
t’esLAtiMImo, i em SOL#msé feliç
quan FA#mveig la teva força, que emSIpeny i que es revolta,
que MIjo... DO#mque FA#mjo... SI
T’esLAtiMImo.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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