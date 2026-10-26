La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Com
MIt’ho podria dir
perquè em fos sen
LAzill i et fos veri MItat,
que
SOL#msovint em sé tan a prop teu, si LAcanto,
que
SI7sovint et sé tan a prop meu, si es MIcoltes,
i pen
DO#6so que no he gosat mai ni FA#mdir-t’ho,
que em cal
SIdria agrair-te tant LAtemps que fa que MIt’estimo.
Que
MIjunts hem caminat,
en la jo
LAia junts, en la pena MIjunts,
i has
SOL#momplert tan sovint la buidor dels meus LAmots
i en la
SI7nostra partida sempre m’has donat un MIbon joc.
Per tot
DO#6això i coses que t’a FA#mmago
em caldria
SIagrair-te tant LAtemps que fa que t’es MItimo. DO#mT’estimo, sí,
pot
FA#mser amb timide SIsa, potser sense saber-ne.
T’es
LAti MImo i et DO#msoc gelós
i el
FA#mpoc que valc m’ho SInego, si em negues la tendresa;
t’es
LAti MImo i em SOL#msé feliç FA#mquan veig la teva SIforça, que empeny i MIque es re DO#mvolta,
que
LA→ SIjo... MI→ DO#mQue LA→ SI→ MI→ DO#mjo...
Que
MIpassaran els anys,
i vin
LAdrà l’adéu, com ai MIxí ha de ser,
i em pre
SOL#mgunto si trobaré el gest cor LArecte,
i sa
SI7bré acostumar-me a la teva ab MIsència,
però
DO#6tot això serà una altra histò FA#mria,
ara vull
SIagrair-te tant LAtemps que fa que t’es MItimo. DO#mT’estimo, sí,
pot
FA#mser amb timide SIsa, potser sense saber-ne.
T’es
LAti MImo i et DO#msoc gelós
i el
FA#mpoc que valc m’ho SInego, si em negues la tendresa;
t’es
LAti MImo i em SOL#msé feliç FA#mquan veig la teva SIforça, que empeny i MIque es re DO#mvolta,
que
LA→ SIjo... MI→ DO#mQue LA→ SI→ MIjo... DO#mt’es MItimo.
perquè em fos sen
que
que
i pen
que em cal
Que
en la jo
i has
i en la
Per tot
em caldria
pot
T’es
i el
t’es
que
Que
i vin
i em pre
i sa
però
ara vull
pot
T’es
i el
t’es
que