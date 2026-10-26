Amor particular (Acords)

Com t’ho podria dir

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach testimo
lluis llach testimo

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Com MIt’ho podria dir
perquè em fos senLAzill i et fos veriMItat,
que SOL#msovint em sé tan a prop teu, si LAcanto,
que SI7sovint et sé tan a prop meu, si esMIcoltes,
i penDO#6so que no he gosat mai ni FA#mdir-t’ho,
que em calSIdria agrair-te tant LAtemps que fa que MIt’estimo.

Que MIjunts hem caminat,
en la joLAia junts, en la pena MIjunts,
i has SOL#momplert tan sovint la buidor dels meus LAmots
i en la SI7nostra partida sempre m’has donat un MIbon joc.
Per tot DO#6això i coses que t’aFA#mmago
em caldria SIagrair-te tant LAtemps que fa que t’esMItimo.

DO#mT’estimo, sí,
potFA#mser amb timideSIsa, potser sense saber-ne.
T’esLAtiMImo i et DO#msoc gelós
i el FA#mpoc que valc m’ho SInego, si em negues la tendresa;
t’esLAtiMImo i em SOL#msé feliç
FA#mquan veig la teva SIforça, que empeny i MIque es reDO#mvolta,
que LA→SIjo...
MI→DO#mQue LA→SI→MI→DO#mjo...

Que MIpassaran els anys,
i vinLAdrà l’adéu, com aiMIxí ha de ser,
i em preSOL#mgunto si trobaré el gest corLArecte,
i saSI7bré acostumar-me a la teva abMIsència,
però DO#6tot això serà una altra històFA#mria,
ara vull SIagrair-te tant LAtemps que fa que t’esMItimo.

DO#mT’estimo, sí,
potFA#mser amb timideSIsa, potser sense saber-ne.
T’esLAtiMImo i et DO#msoc gelós
i el FA#mpoc que valc m’ho SInego, si em negues la tendresa;
t’esLAtiMImo i em SOL#msé feliç
FA#mquan veig la teva SIforça, que empeny i MIque es reDO#mvolta,
que LA→SIjo...
MI→DO#mQue LA→SI→MIjo... DO#mt’esMItimo.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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