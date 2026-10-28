LARecullo les llàgriREmes que van caure ahir, LA RE
LAles teves paraules REdites per mentir LA RE
SImen la nit més fosca MIdel dia LAmés clar. FA#m
SImPotser el nostre amor s'esMItà rovellant. LA
LARecullo les cendres REque van cremar ahir, LA RE
LAveig com et pentines REabans de sortir. LA RE
SImEl fum m'ensenya cap a on MIbufa el vent, LA
SImsento que es trenca el fil MIque ens uneix. LA
LA DO#m FA#m
La teva mirada SImaMIbans de marxar LA DO#m FA#m
em diu que l'amor SImse'ns MIha rovellat. LA
LARecullo la cera que REes va apagar ahir, LA RE
LAveig les teves coses REal costat del llit. LA RE
SImS'obren les ferides que el MItemps curarà. LA
SImEn coses petites et MIvull recordar. LA
La teva mirada SImaMIbans de marxar LA
és l'últim adéu, que SImés MIel més amarg. LA
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.