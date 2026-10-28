A
SOLmor tranquil, que no acceleri el pit,
vull sen
MImtir aquesta REcalma,
no enyo
MImrar-te ni enyo RErar-me,
no pa
DOtir, a REmor tran SOLquil. SOLM'has tornat a veure com em veus
i em costa tant de
MImcreure
que ai
RExò sigui veri MImtat,
te
REnir-te aquí al da SOLvant.
He aixe
SOLcat el cap del terra,
no em costa respi
MImrar,
m'he tro
REbat a fal SOLtar. MImJo no et REpuc prometre DOgaire,
sempre es
REtic amunt i a MImvall,
tinc molts
REdubtes i els meus DOdubtes solen REser molt impor MImtants.
Jo no et
REpuc prometre DOgaire,
sempre es
REtic amunt i a MImvall,
tinc molts
REdubtes i no DOmaj7sé si són tan importants.
A
SOLmor tranquil, que no acceleri el pit,
vull sen
MImtir aquesta REcalma,
no enyo
MImrar-te ni enyo RErar-me,
no pa
DOtir, a REmor tran SOLquil.
A
SOLmor tranquil, que no acceleri el pit,
vull sen
MImtir aquesta REcalma,
no enyo
MImrar-te ni enyo RErar-me,
no pa
DOtir, a REmor tran SOLquil.
I en
SOLadd11cara que sé que aquí SOLno,
re
SOLadd11cordes que a algun SOLlloc és prima MImvera.
Les
REflors s'obren ca MImmí entre les a REceres
per
SOLadd11tu, per mi, pel qui no SOLdol,
pel
SOLadd11qui ha dolgut i ens SOLha ensenyat a en MImtendre
que
REfer les coses SOLfàcils no és fàcil. MImJo no et REpuc prometre DOgaire,
sempre es
REtic amunt i a MImvall,
tinc molts
REdubtes i els meus DOdubtes solen REser molt impor MImtants.
Jo no et
REpuc prometre DOgaire,
sempre es
REtic amunt i a MImvall,
tinc molts
REdubtes i no DOsé si són tan REimportants.
A
SOLmor tranquil, que no acceleri el pit,
vull sen
MImtir aquesta REcalma,
no enyo
MImrar-te ni enyo RErar-me,
no pa
DOtir, a REmor tran SOLquil.
A
SOLmor tranquil, que no acceleri el pit,
vull sen
MImtir aquesta REcalma,
no enyo
MImrar-te ni enyo RErar-me,
no pa
DOtir, a REmor tran SOLquil.
Cui
SOLdar-nos molt, amor, cuidar-nos si ens surt sol,
sen
MImtar-nos REsempre MImbé. RE
Cui
SOLdar-nos molt, amor, cuidar-nos si ens surt sol,
sen
MImtar-nos REsempre MImbé. RE
Cui
SOLdar-nos molt, amor, cuidar-nos si ens surt sol,
sen
DOtar-nos REsempre SOLbé.
vull sen
no enyo
no pa
i em costa tant de
que ai
te
He aixe
no em costa respi
m'he tro
sempre es
tinc molts
Jo no et
sempre es
tinc molts
A
vull sen
no enyo
no pa
A
vull sen
no enyo
no pa
I en
re
Les
per
pel
que
sempre es
tinc molts
Jo no et
sempre es
tinc molts
A
vull sen
no enyo
no pa
A
vull sen
no enyo
no pa
Cui
sen
Cui
sen
Cui
sen