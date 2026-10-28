Amor tranquil (Acords)

Amor tranquil, que no acceleri el pit

Acords Acords
Suu
suu material sensible
suu material sensible
ASOLmor tranquil, que no acceleri el pit,
vull senMImtir aquesta REcalma,
no enyoMImrar-te ni enyoRErar-me,
no paDOtir, aREmor tranSOLquil.

SOLM'has tornat a veure com em veus
i em costa tant de MImcreure
que aiRExò sigui veriMImtat,
teREnir-te aquí al daSOLvant.
He aixeSOLcat el cap del terra,
no em costa respiMImrar,
m'he troREbat a falSOLtar.

MImJo no et REpuc prometre DOgaire,
sempre esREtic amunt i aMImvall,
tinc molts REdubtes i els meus DOdubtes solen REser molt imporMImtants.
Jo no et REpuc prometre DOgaire,
sempre esREtic amunt i aMImvall,
tinc molts REdubtes i no DOmaj7sé si són tan importants.

ASOLmor tranquil, que no acceleri el pit,
vull senMImtir aquesta REcalma,
no enyoMImrar-te ni enyoRErar-me,
no paDOtir, aREmor tranSOLquil.
ASOLmor tranquil, que no acceleri el pit,
vull senMImtir aquesta REcalma,
no enyoMImrar-te ni enyoRErar-me,
no paDOtir, aREmor tranSOLquil.

I enSOLadd11cara que sé que aquí SOLno,
reSOLadd11cordes que a algun SOLlloc és primaMImvera.
Les REflors s'obren caMImmí entre les aREceres
per SOLadd11tu, per mi, pel qui no SOLdol,
pel SOLadd11qui ha dolgut i ens SOLha ensenyat a enMImtendre
que REfer les coses SOLfàcils no és fàcil.

MImJo no et REpuc prometre DOgaire,
sempre esREtic amunt i aMImvall,
tinc molts REdubtes i els meus DOdubtes solen REser molt imporMImtants.
Jo no et REpuc prometre DOgaire,
sempre esREtic amunt i aMImvall,
tinc molts REdubtes i no DOsé si són tan REimportants.

ASOLmor tranquil, que no acceleri el pit,
vull senMImtir aquesta REcalma,
no enyoMImrar-te ni enyoRErar-me,
no paDOtir, aREmor tranSOLquil.
ASOLmor tranquil, que no acceleri el pit,
vull senMImtir aquesta REcalma,
no enyoMImrar-te ni enyoRErar-me,
no paDOtir, aREmor tranSOLquil.

CuiSOLdar-nos molt, amor, cuidar-nos si ens surt sol,
senMImtar-nos REsempre MImbé. RE
CuiSOLdar-nos molt, amor, cuidar-nos si ens surt sol,
senMImtar-nos REsempre MImbé. RE
CuiSOLdar-nos molt, amor, cuidar-nos si ens surt sol,
senDOtar-nos REsempre SOLbé.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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