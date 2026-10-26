Amort (Acords)

Mai no podré entendre què és el que em passa pel cap

Acords Acords
Gossos
gossos gossos
gossos gossos
Intro: MIm

LAmMai no poMImdré entendre SOLquè és el que em passa pel DOcap;
LAmsé que, si alMImgú ho intenta, SOLtindrà com a resposta un fraDOcàs.

El temps que he pasSI7sat sense tu
seMIm→rà diDO→fícil SOL→d'esborDOrar.
Cada dia uSI7na tempesta,
MIm→els llamps SOL→cauen DO→al meu SI7cap. MIm

LAmMai no poMImdré entendre SOLquè és el que passa pel teu DOcap:
LAmjo només MImvull el teu cor; SOLtu, només la meva amisDOtat.

El temps que he pasSI7sat sense tu
ja MIm→no el DO→podré SOL→recupeRErar;
DOcada hora és SI7com un dia
MIm→si no esDO→tàs al SOL→meu cosSI7tat.

MIm→Si alDO→gú t'esSOL→tima, potser SI7morirà;
MIm→si alDO→gú t'esSOL→tima, potser SI7morirà;
MIm→si alDO→gú et SOL→segueix, segur que SI7es perdrà;
MIm→si alDO→gú t'esSOLtima, seSI7gur que moriMImrà.

LAmAra que noMImmés soc cendra, el SOLmeu nom ressona al teu DOcap.
LAmTu seguiràs pleMImna de vida, jo SOLploro perquè no et puc toDOcar.

El temps que he pasSI7sat sense tu
seMIm→rà diDO→fícil SOL→d'esborDOrar.
Cada hora és SI7com un dia
MIm→si no esDO→tàs al SOL→meu cosSI7tat.

MIm→Si alDO→gú t'esSOL→tima, potser SI7morirà;
MIm→si alDO→gú t'esSOL→tima, potser SI7morirà;
MIm→si alDO→gú et SOL→segueix, segur que SI7es perdrà;
MIm→si alDO→gú t'esSOLtima, seSI7gur que moriMImrà.
MIm→Si alDO→gú t'esSOL→tima, potser SI7morirà;
MIm→si alDO→gú t'esSOL→tima, potser SI7morirà;
MIm→si alDO→gú et SOL→segueix, segur que SI7es perdrà;
MIm→si alDO→gú t'esSOLtima, seSI7gur que moriMImrà.
MIm→Si alDO→gú t'esSOL→tima, potser SI7morirà;
MIm→si alDO→gú t'esSOL→tima, potser SI7morirà;
MIm→si alDO→gú et SOL→segueix, segur que SI7es perdrà;
MIm→si alDO→gú t'esSOLtima, seSI7gur que moriMImrà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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