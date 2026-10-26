Intro:
MIm LAmMai no po MImdré entendre SOLquè és el que em passa pel DOcap; LAmsé que, si al MImgú ho intenta, SOLtindrà com a resposta un fra DOcàs.
El temps que he pas
SI7sat sense tu
se
MIm→rà di DO→fícil SOL→d'esbor DOrar.
Cada dia u
SI7na tempesta, MIm→els llamps SOL→cauen DO→al meu SI7cap. MIm LAmMai no po MImdré entendre SOLquè és el que passa pel teu DOcap: LAmjo només MImvull el teu cor; SOLtu, només la meva amis DOtat.
El temps que he pas
SI7sat sense tu
ja
MIm→no el DO→podré SOL→recupe RErar; DOcada hora és SI7com un dia MIm→si no es DO→tàs al SOL→meu cos SI7tat. MIm→Si al DO→gú t'es SOL→tima, potser SI7morirà; MIm→si al DO→gú t'es SOL→tima, potser SI7morirà; MIm→si al DO→gú et SOL→segueix, segur que SI7es perdrà; MIm→si al DO→gú t'es SOLtima, se SI7gur que mori MImrà. LAmAra que no MImmés soc cendra, el SOLmeu nom ressona al teu DOcap. LAmTu seguiràs ple MImna de vida, jo SOLploro perquè no et puc to DOcar.
El temps que he pas
SI7sat sense tu
se
MIm→rà di DO→fícil SOL→d'esbor DOrar.
Cada hora és
SI7com un dia MIm→si no es DO→tàs al SOL→meu cos SI7tat. MIm→Si al DO→gú t'es SOL→tima, potser SI7morirà; MIm→si al DO→gú t'es SOL→tima, potser SI7morirà; MIm→si al DO→gú et SOL→segueix, segur que SI7es perdrà; MIm→si al DO→gú t'es SOLtima, se SI7gur que mori MImrà. MIm→Si al DO→gú t'es SOL→tima, potser SI7morirà; MIm→si al DO→gú t'es SOL→tima, potser SI7morirà; MIm→si al DO→gú et SOL→segueix, segur que SI7es perdrà; MIm→si al DO→gú t'es SOLtima, se SI7gur que mori MImrà. MIm→Si al DO→gú t'es SOL→tima, potser SI7morirà; MIm→si al DO→gú t'es SOL→tima, potser SI7morirà; MIm→si al DO→gú et SOL→segueix, segur que SI7es perdrà; MIm→si al DO→gú t'es SOLtima, se SI7gur que mori MImrà.
El temps que he pas
se
Cada dia u
El temps que he pas
ja
El temps que he pas
se
Cada hora és