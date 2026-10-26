Amsterdam (Acords)

Una cadira sense pressa, volen onades sense son

Acords Acords
Blaumut
blaumut el primer arbre del bosc
blaumut el primer arbre del bosc

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: RE♭maj7 LA♭→ MI♭ x3

FAmUna cadira sense MI♭pressa, LA♭volen onades sense FAmson,
RE♭un full de mapa i quatre MI♭coses que he pescat,
LA♭com una clau que no obre enFAmlloc.

RE♭Postals, de no saps LA♭→on, MI♭→clavaRE♭des
al tros de fusta més vell del MI♭món.

FAmSom, som passatDOmgers a l’aborLA♭datge,
dins l’ampolla del missatMI♭ge,
FAmon ens porti el corDOmrent, que ni tan LA♭sols va calcular
la mà d’alSI♭gú que ens va llençar RE♭al LA♭→mar. MI♭

RE♭ LA♭→ MI♭

FAmUna finestra estava enMI♭cesa, LA♭damunt la costa de BaFAmbel,
RE♭i vaig trobar-me tot suMI♭rant per Amsterdam
LA♭mirant el port amb en Jacques FAmBrel.

RE♭La resta era un reLA♭→flex a MI♭→l’aigua RE♭
dels edificis que han naufraMI♭gat,
SOL♭i un dels mariRE♭ners que busca la clau
que un MI♭dia li va caure i mai més no va trobar…

FAmSom, som passatDOmgers a l’aborLA♭datge,
dins l’ampolla del missatMI♭ge,
FAmon es dibuixi el DOmvent,
tan inviLA♭sible que hem confós amb el desMI♭tí.

FAmSom, som passatDOmgers a l’aborLA♭datge,
dins l’ampolla del missatMI♭ge,
FAmon ens porti el corDOmrent, que ni tan LA♭sols va calcular
la mà d’alSI♭gú que ens va llençar RE♭al LA♭→mar. MI♭

RE♭ LA♭→ MI♭ x5

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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