La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
RE♭maj7 LA♭→ MI♭ x3 FAmUna cadira sense MI♭pressa, LA♭volen onades sense FAmson, RE♭un full de mapa i quatre MI♭coses que he pescat, LA♭com una clau que no obre en FAmlloc. RE♭Postals, de no saps LA♭→on, MI♭→clava RE♭des
al tros de fusta més vell del
MI♭món. FAmSom, som passat DOmgers a l’abor LA♭datge,
dins l’ampolla del missat
MI♭ge, FAmon ens porti el cor DOmrent, que ni tan LA♭sols va calcular
la mà d’al
SI♭gú que ens va llençar RE♭al LA♭→mar. MI♭ RE♭ LA♭→ MI♭ FAmUna finestra estava en MI♭cesa, LA♭damunt la costa de Ba FAmbel, RE♭i vaig trobar-me tot su MI♭rant per Amsterdam LA♭mirant el port amb en Jacques FAmBrel. RE♭La resta era un re LA♭→flex a MI♭→l’aigua RE♭
dels edificis que han naufra
MI♭gat, SOL♭i un dels mari RE♭ners que busca la clau
que un
MI♭dia li va caure i mai més no va trobar… FAmSom, som passat DOmgers a l’abor LA♭datge,
dins l’ampolla del missat
MI♭ge, FAmon es dibuixi el DOmvent,
tan invi
LA♭sible que hem confós amb el des MI♭tí. FAmSom, som passat DOmgers a l’abor LA♭datge,
dins l’ampolla del missat
MI♭ge, FAmon ens porti el cor DOmrent, que ni tan LA♭sols va calcular
la mà d’al
SI♭gú que ens va llençar RE♭al LA♭→mar. MI♭ RE♭ LA♭→ MI♭ x5
al tros de fusta més vell del
dins l’ampolla del missat
la mà d’al
dels edificis que han naufra
que un
dins l’ampolla del missat
tan invi
dins l’ampolla del missat
la mà d’al