RE SIm SOL LA RE
Hem fet miRElers de quilòmetres tots junts,
vivint de SImprop en els paradisos perduts.
Durant tot SOLl’any no ens cansem LAmai,
amunt i aREvall.
Seguint els REastres, la lluna i el Sol,
hem fet aSImmics que no ens hi caben dins del cor.
Durant tot SOLl’any no ens cansem LAmai,
amunt i aREvall.
I ara SOLvenen noves generaLAcions
que han cresSImcut i s’han cuinat en aquest REmón,
i els SOLtoca a ells d’ara endaLAvant
seguir soREmiant.
I hem aSOLprès junts què és la lliberLAtat
i hem format SImpart d’una comuniREtat.
Durant tot SOLl’any no ens cansem LAmai,
amunt i aREvall.
SIm SOL LA RE
Ja fa un munt REd’anys que vam posar una llavor.
No érem piSImrates, però buscàvem un tresor.
Durant tot SOLl’any no ens cansem LAmai,
amunt i aREvall.
Caminarem REper rius, muntanyes i barrancs,
farem banSImdera del poder de l’amistat
Durant tot SOLl’any no ens cansem LAmai,
amunt i aREvall.
I ara SOLvenen noves generaLAcions
que han cresSImcut i s’han cuinat en aquest REmón,
i els SOLtoca a ells d’ara endaLAvant
seguir soREmiant.
I hem aSOLprès junts què és la lliberLAtat
i hem format SImpart d’una comuniREtat.
Durant tot SOLl’any no ens cansem LAmai,
amunt i aREvall.
I ara SOLvenen noves generaLAcions
que han cresSImcut i s’han cuinat en aquest REmón,
i els SOLtoca a ells d’ara endaLAvant
seguir soREmiant.
I hem aSOLprès junts què és la lliberLAtat
i hem format SImpart d’una comuniREtat.
Durant tot SOLl’any no ens cansem LAmai,
amunt i aREvall.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.