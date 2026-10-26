Amunt i avall (Acords)

Hem fet milers de quilòmetres tots junts

Acords Acords
Gossos
gossos zenit
gossos zenit
RE SIm SOL LA RE

Hem fet miRElers de quilòmetres tots junts,
vivint de SImprop en els paradisos perduts.
Durant tot SOLl’any no ens cansem LAmai,
amunt i aREvall.

Seguint els REastres, la lluna i el Sol,
hem fet aSImmics que no ens hi caben dins del cor.
Durant tot SOLl’any no ens cansem LAmai,
amunt i aREvall.

I ara SOLvenen noves generaLAcions
que han cresSImcut i s’han cuinat en aquest REmón,
i els SOLtoca a ells d’ara endaLAvant
seguir soREmiant.
I hem aSOLprès junts què és la lliberLAtat
i hem format SImpart d’una comuniREtat.
Durant tot SOLl’any no ens cansem LAmai,
amunt i aREvall.

SIm SOL LA RE

Ja fa un munt REd’anys que vam posar una llavor.
No érem piSImrates, però buscàvem un tresor.
Durant tot SOLl’any no ens cansem LAmai,
amunt i aREvall.

Caminarem REper rius, muntanyes i barrancs,
farem banSImdera del poder de l’amistat
Durant tot SOLl’any no ens cansem LAmai,
amunt i aREvall.

I ara SOLvenen noves generaLAcions
que han cresSImcut i s’han cuinat en aquest REmón,
i els SOLtoca a ells d’ara endaLAvant
seguir soREmiant.
I hem aSOLprès junts què és la lliberLAtat
i hem format SImpart d’una comuniREtat.
Durant tot SOLl’any no ens cansem LAmai,
amunt i aREvall.
I ara SOLvenen noves generaLAcions
que han cresSImcut i s’han cuinat en aquest REmón,
i els SOLtoca a ells d’ara endaLAvant
seguir soREmiant.
I hem aSOLprès junts què és la lliberLAtat
i hem format SImpart d’una comuniREtat.
Durant tot SOLl’any no ens cansem LAmai,
amunt i aREvall.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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