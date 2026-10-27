SOLm FA SOLm FA
SOLmElla em demana el mechero,
la clinxo priFAmero,
SOLmno em ve ni de gust fumar.
SOLmLa faldilleta de cuero,
al lavabo l’espeFAro,
la cosa es compliFAcarà.
Van fora els meus anells de SOLmplata.
Si baixo el ritme, em SOLmmata.
FAPlora l’ussypu de la gata,
ara m’esgarSOLmrapa.
Si baixo el ritme, em SOLmmata.
FALa seva mirada m’atrapa.
Ah-SOLmah! ah-ah!
FACrida com dimoni,
tot el club de testimoni, SOLmgyal.
Ah-SOLmah!
FANo vol que la trobin,
una xula que em porta de SOLmcap.
FAAiaiai!
FAHoly fire,
FAholy water.
Mira’m a mi, a mi, a SOLmmi.
Apropa’t a mi, a mi, FAa mi.
Fes-me sentir a SOLmmi, a mi.
Aquesta nit tenim FApercal
i ara l’estan busSOLmcant.
Les amigues la FAtruquen,
volen ballar. FA
Ontas? FAOntas?
NaSOLmia, quin potencial!
Quan m’ho baFAlles, sento tot el mateSOLmrial.
Vull SOLmser cordial,
puja FAla tensió sexual.
Oh-SOLmah! (sexual)
Oh-ah! FA(cordial)
Oh-SOLmah! (rebota el mateFArial ah-ah-ah).
SOLmAh-ah! ah-ah!
No vull que aquesta FAnit acabi mai. SOLm
Anem a fer-ho ofiFAcial. SOLm
Els teus diran que FAaixò no és real, SOLm
serà confidenFAcial.
Van fora els meus anells de SOLmplata.
Si baixo el ritme, em SOLmmata.
FAPlora l’ussypu de la gata,
ara m’esgarSOLmrapa.
Si baixo el ritme, em SOLmmata.
FALa seva mirada m’atrapa.
Ah-SOLmah! ah-ah!
FACrida com dimoni,
tot el club de testimoni, SOLmgyal.
Ah-SOLmah!
FANo vol que la trobin,
una xula que em porta de SOLmcap.
Van fora els meus anells de SOLmplata.
Si baixo el ritme, em SOLmmata.
FAPlora l’ussypu de la gata,
ara m’esgarSOLmrapa.
Si baixo el ritme, em SOLmmata.
FALa seva mirada m’atrapa.
Ah-SOLmah! ah-ah!
FACrida com dimoni,
tot el club de testimoni, SOLmgyal.
Ah-SOLmah!
FANo vol que la trobin,
una xula que em porta de SOLmcap.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.