REExpliquen mil històries LAles marques de les mans. MIEn llits de desconegudes, FA#mhe patit molts desenganys, REalguns enemics que LAabans eren germans, MIun ple de victòries FA#mque no sento com abans.
Diuen: deixa aquesta vida de problemes, REllums i bars, LAbusca't una bona dona que no et MIdeixi anar del braç. FA#mPerò jo porto mitja vida fent REla meva i és estrany. LAL'avi em deia: mentre estiguis amb els MIteus, tot va tirant. REVa tiLArant i anem tiMIrant, i 'nem tiFA#mrant, i 'nem tiFA#mrant.
Todo viene y va, pero seis se REquedan. No hacen falta más, con ellos voy a la LAguerra. Siempre quiero más, no me conformo con cualquiMIera. Soy un vaquero en el oeste con sus tiFA#merras. Tengo en el cajón guardadas mil iREdeas, cartas dedicadas para cada una de eLAllas. Trabajo de noche porque salen to' las fiMIeras. Nos juntamos siempre para ceFA#mlebrar REque la vida nos regala, LAque la vida nos regala MIun día más, FA#mun día más! REQue la vida nos regala, LAque la vida nos regala MIun día más, FA#mun día más!
Diuen: deixa aquesta vida de problemes, REllums i bars, LAbusca't una bona dona que no et MIdeixi anar del braç. FA#mPerò jo porto mitja vida fent REla meva i és estrany. LAL'avi em deia: mentre estiguis amb els MIteus, tot va tiRErant.
FA#mSiento que todo ha pasao', REque no hay que mirar atrás, LAy los malos pensamientos que MIalgún día hicieron mal LAya no volverán, MIya no volverán. REY si de un suspiro yo vuelvo a aparecer LAa un lugar donde los sueños nunca pudieron crecer, MIya no volverán, FA#mya no volverán.
RENo encuentro paz que me calme, LAbebo ron para olvidarme, MIcierro bares cada noche, FA#mestá costando encontrarme.
Sé que he perdut el nord a la deREriva. LAEstic buscant el camí amb l'estrella MIpolar. Si tinc els meus, és molt més FA#mmaca aquesta viREda. LAEstic seguint la llum per MItrobar el nostre far.
SImOh! Senyor, MImarca el meu camí, LAno em MIdeixis perdut FA#mentre la boira. SImFa temps que val la pena MIresistir. SeguiLArem junts en la derrota i FA#mla victòria.
Diuen: deixa aquesta vida de problemes, REllums i bars, LAbusca't una bona dona que no et MIdeixi anar del braç. FA#mPerò jo porto mitja vida fent REla meva i és estrany. LAL'avi em deia: mentre estiguis amb els MIteus, tot va tirant. REVa tiLArant i anem tiMIrant, i 'nem tiFA#mrant, i 'nem tiFA#mrant.