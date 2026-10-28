Angelina Jolie (Acords)

Ja saps de qui et parlo

Acords Acords
Dan Peralbo
DO SI♭ LAm
DO SI♭ LAm

DOJa saps de qui et parlo,
SI♭està en un pedestal,
LAmtothom reconeix el seu nom.
DOQui no l'admira, SI♭de tota la vida?
LAmQui no li desitja un abraç?
DOPerò quina parida! SI♭Tothom té ferides.
LAmSols vaig preguntar: «Excuse me, how are you?»
DODes d'una pantalla SI♭i a molta distància,
LAmva necessitar el meu escalf.

REmI couldn't beliSOLeve you,
desMImprés de tot el que LAmhas viscut,
que pillis REmun tranSOLsatlàntic
per MImvenir a Torelló LAma parlar
SI♭de FAla teva DOpor.

REmPerquè, Angelina Jolie, tu vas venir
amb una ampolla de vi, per FAtu i per DOmi.
OMIoooh! She's bluLAmeee!
Perquè, REmAngelina Jolie, tu vas venir
amb una ampolla de vi, per FAtu i per DOmi. SI♭ LAm

DO SI♭ LAm

Em DOva cardar una SI♭menjada de peyes.
LAmJoder, vaya putu marrón!
SemDOblava mentida. SI♭Ai! Ves qui ho diria
LAmque a l'or no s'hi amaga l'amor.

DOOoh! Quina somnolència! SI♭Ooh! Obsessió
de tot LAmcor, que et donin pel FAsac.

REmI couldn't beliSOLeve you,
desMImprés de tot el que LAmhas viscut,
REmque pillis un transatSOLlàntic
per MImvenir a Torelló LAma parlar
SI♭de FAla teva DOpor.

Perquè, REmAngelina Jolie, tu vas venir
amb una ampolla de vi, per FAtu i per DOmi.

MIOoooh! She's bluLAmeee!

REmPerquè, Angelina Jolie, tu vas venir
amb una ampolla de vi, per FAtu i per DOmi.
MIOoooh! She's bluLAmeee!

REmPerquè, Angelina Jolie, tu vas venir
amb una ampolla de vi, per FAtu i per DOmi.
MIOoooh! She's bluLAmeee!

REmPerquè, Angelina Jolie, tu vas venir
amb una ampolla de vi, per FAtu i per DOmi.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi