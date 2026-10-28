DOJa saps de qui et parlo, SI♭està en un pedestal, LAmtothom reconeix el seu nom. DOQui no l'admira, SI♭de tota la vida? LAmQui no li desitja un abraç? DOPerò quina parida! SI♭Tothom té ferides. LAmSols vaig preguntar: «Excuse me, how are you?» DODes d'una pantalla SI♭i a molta distància, LAmva necessitar el meu escalf.
REmI couldn't beliSOLeve you, desMImprés de tot el que LAmhas viscut, que pillis REmun tranSOLsatlàntic per MImvenir a Torelló LAma parlar SI♭de FAla teva DOpor.
REmPerquè, Angelina Jolie, tu vas venir amb una ampolla de vi, per FAtu i per DOmi. OMIoooh! She's bluLAmeee! Perquè, REmAngelina Jolie, tu vas venir amb una ampolla de vi, per FAtu i per DOmi. SI♭LAm
DOSI♭LAm
Em DOva cardar una SI♭menjada de peyes. LAmJoder, vaya putu marrón! SemDOblava mentida. SI♭Ai! Ves qui ho diria LAmque a l'or no s'hi amaga l'amor.
DOOoh! Quina somnolència! SI♭Ooh! Obsessió de tot LAmcor, que et donin pel FAsac.
REmI couldn't beliSOLeve you, desMImprés de tot el que LAmhas viscut, REmque pillis un transatSOLlàntic per MImvenir a Torelló LAma parlar SI♭de FAla teva DOpor.
Perquè, REmAngelina Jolie, tu vas venir amb una ampolla de vi, per FAtu i per DOmi.
MIOoooh! She's bluLAmeee!
REmPerquè, Angelina Jolie, tu vas venir amb una ampolla de vi, per FAtu i per DOmi. MIOoooh! She's bluLAmeee!
REmPerquè, Angelina Jolie, tu vas venir amb una ampolla de vi, per FAtu i per DOmi. MIOoooh! She's bluLAmeee!
REmPerquè, Angelina Jolie, tu vas venir amb una ampolla de vi, per FAtu i per DOmi.