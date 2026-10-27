LA/DO#Res és permaSI/RE#nent excepte el canMI/SOL#vi. DO# Un LA/DO#eco del Big Bang en expansiSI/RE#ó, llanMI/SOL#çats a l’entropia que ho mou LAtot. I LA/DO#brillen els teus ulls SI/RE#clars, enmig del canMI/SOL#vi. DO# SurLA/DO#feja el present si aquest capgiSI/RE#ra, aMI/SOL#braça la incertesa i l’abisLAme, perquè FA#mres és permanent. LAm
MIFA#/MI LA/MIDO#mSILA
MINo pots creFA#uar el mateix riu dos cops. LANi ell ni tu sereu ja els mateixos. Es DO#mmou de DO#11nou el FA#món. No MIpots gauFA#dir la primavera i les flors, si aLAbans no has transitat el fred hivern. Es DO#mmou de SInou el MImón.
LA/DO#Res és permaSI/RE#nent excepte el canMI/SOL#vi. DO# Un LA/DO#eco del Big Bang en extinciSI/RE#ó, llanMI/SOL#çats a l’entropia que ho mou LAtot. I LA/DO#brillen els teus SI/RE#ulls, enmig del canMI/SOL#vi. DO# SurLA/DO#feja el present si aquest capgiSI/RE#ra, aMI/SOL#braça la incertesa i l’abisLAme, perquè FA#mres és permanent. LAm