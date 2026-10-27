Anicca (Acords)

Res és permanent excepte el canvi

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell crisalide
sergi carbonell crisalide
LA/DO#Res és permaSI/RE#nent excepte el canMI/SOL#vi. DO#
Un LA/DO#eco del Big Bang en expansiSI/RE#ó,
llanMI/SOL#çats a l’entropia que ho mou LAtot.
I LA/DO#brillen els teus ulls SI/RE#clars, enmig del canMI/SOL#vi. DO#
SurLA/DO#feja el present si aquest capgiSI/RE#ra,
aMI/SOL#braça la incertesa i l’abisLAme,
perquè FA#mres és permanent. LAm

MI FA#/MI
LA/MI DO#m SI LA

MINo pots creFA#uar el mateix riu dos cops.
LANi ell ni tu sereu ja els mateixos.
Es DO#mmou de DO#11nou el FA#món.
No MIpots gauFA#dir la primavera i les flors,
si aLAbans no has transitat el fred hivern.
Es DO#mmou de SInou el MImón.

LA/DO#Res és permaSI/RE#nent excepte el canMI/SOL#vi. DO#
Un LA/DO#eco del Big Bang en extinciSI/RE#ó,
llanMI/SOL#çats a l’entropia que ho mou LAtot.
I LA/DO#brillen els teus SI/RE#ulls, enmig del canMI/SOL#vi. DO#
SurLA/DO#feja el present si aquest capgiSI/RE#ra,
aMI/SOL#braça la incertesa i l’abisLAme,
perquè FA#mres és permanent. LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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