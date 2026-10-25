Ànima animal (ft. Pol Batlle) (Acords)

Hem buscat un sentit

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra anima
sopa de cabra anima
SIm SOL
SIm SOL

SImHem buscat un senSOLtit,
hem anat on LAens han SImdit,
sembla que no anem SOLenlloc.

SImNo hem fet cas SOLdels senyals,
hem llençat LAben lluny SImla clau
dins de la gola del SOLllop.

L’esquerda sota un REtrau
i et veig ja LAl’ànima.
SOLNo es para a penREsar
l’aigua quan LAvessa la mar,
REsents les SOLveus dins del SImcap
broREllant, SOL
i es fon en miREralls de plom
sota LAel teu pou.

SImFeres que amb la sang van esSOLquitxant
tot allò que van troSImbant
i em desperten l’aSOLnimal.

SImDesterrat dins dels SOLllimbs,
tant si ets pobre LAcom si ets SImric,
al final tots som iSOLguals.

La terra sota el REblau
i et veig ja l’aLAnimal.
SOLNo es para a penREsar
l’arbre quan LAcreix a la vall. RE

No sé com és l’aSOLmor,
no sé quina és la SImsort
quan el LAcor té un REnom
SOLi es fon en miREralls de plom
soLAta el teu pou.

DO#m LA MIm SOL#
FA#

REL’esquerda sota un trau
i et veig ja LAl’ànima.
SOLNo es para a penREsar
l’aigua quan LAvessa la mar.

RENo sé si val l’esSOLforç,
no sents la daga al SImcoll
quan l’aREmor és foll
SOLi es fon en miREralls de plom
LAsota el teu pou.

SIm

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