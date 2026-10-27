Ànima de corall (Acords)

*...Amb Oques Grasses.*

Acords Acords
Guillem Ramisa
FA#m SI MI

Vida, porta’m aire FA#mnet,
que faci SIbo, porta’m aire MInet.
Toca’m, cura el cor taFA#mcat,
que marxi SIlluny l’enveja del coMIvard.
Dona’m, dona’m aire FA#mnou,
que el rancoSIrós sempre importi MIpoc.
Vine, obre el món esFA#mtès.
Que faci SIbo, porta’m aire MInet.

LAFes-me viure, ànima de coMIrall,
olor de SImar, somriure MIclar.
LADesvestida mirada d’oceMIà,
amor sinSIcer, dona’m la MImà.

LA MI SI MI
LA MI SI MI

Aquí MIbuscant la primavera que no acaba mai,
vivint FA#msempre a remolc dels núvols que es desfan.
SIDe blanc, de sal, de mar,
de sorra als MIpeus, de cel als ulls.

Sospira enMIdins i no t’enfonsis, que seguim aquí.
Miro de FA#mfer el millor que puc amb el que em surt de dins.
Soc SImés feliç sempre que et veig MIvenir.

LAFes-me viure, ànima de MIcorall,
olor de SImar, somriure MIclar.
LADesvestida mirada d’oMIceà,
amor sinSIcer, dona’m la MImà.

LABondat senzilla, fes-me diMIa clar,
el cor vaSIlent, la por poMInent.
LAFes-me lliure, gavina sobre MIel mar,
que toqui el SIsol on sempre feia MImal.

Que toqui el SIsol on sempre feia MImal.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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