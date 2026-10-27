Vida, porta’m aire FA#mnet, que faci SIbo, porta’m aire MInet. Toca’m, cura el cor taFA#mcat, que marxi SIlluny l’enveja del coMIvard. Dona’m, dona’m aire FA#mnou, que el rancoSIrós sempre importi MIpoc. Vine, obre el món esFA#mtès. Que faci SIbo, porta’m aire MInet.
LAFes-me viure, ànima de coMIrall, olor de SImar, somriure MIclar. LADesvestida mirada d’oceMIà, amor sinSIcer, dona’m la MImà.
LAMISIMI LAMISIMI
Aquí MIbuscant la primavera que no acaba mai, vivint FA#msempre a remolc dels núvols que es desfan. SIDe blanc, de sal, de mar, de sorra als MIpeus, de cel als ulls.
Sospira enMIdins i no t’enfonsis, que seguim aquí. Miro de FA#mfer el millor que puc amb el que em surt de dins. Soc SImés feliç sempre que et veig MIvenir.
LAFes-me viure, ànima de MIcorall, olor de SImar, somriure MIclar. LADesvestida mirada d’oMIceà, amor sinSIcer, dona’m la MImà.
LABondat senzilla, fes-me diMIa clar, el cor vaSIlent, la por poMInent. LAFes-me lliure, gavina sobre MIel mar, que toqui el SIsol on sempre feia MImal.