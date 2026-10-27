Intro:
LA DO#m RE MI LASimple DO#mment REno MIcanvio mai perquè LAsoc dife DO#mrent, REo MIpotser res d’especial LAviure intensa DO#mment, REpa MItint com un...
Ani
FA#mmaa REaaa LAal! Escolta MInt
L’a
FA#mni REmal... LAmi MIrant.
A
FA#mni REmal...es LAcol MItant.
L’a
FA#mni REmal... LAmi MIrant. LA DO#m RE MI LASer el ma DO#mteix, REno el que MItinc al meu voltant; LAun avorriment mi DO#mllor REvestit de ta MIronja fluorescent, LAo mitjons DO#mgrocs REo amb MIun tanga ben...
Llu
FA#ment... REem LAmira MIrà
to
FA#mta la REgent... LAdel meu vol MItant.
A
FA#mnimaa REaa LAaal! Escolta MInt
L’a
FA#mni REmal... LAmi MIrant.
A
FA#mni REmal... LAescol MItant.
L’a
FA#mni REmal... LAobser MIvant. LA DO#m RE MI
Ani
L’a
A
L’a
Llu
to
A
L’a
A
L’a