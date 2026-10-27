Animal (Acords)

no canvio mai perquè

Acords Acords
Wantun
Intro: LA DO#m RE MI

LASimpleDO#mment
REno MIcanvio mai perquè
LAsoc difeDO#mrent,
REo MIpotser res d’especial
LAviure intensaDO#mment,
REpaMItint com un...

AniFA#mmaaREaaaLAal! EscoltaMInt
L’aFA#mniREmal...LAmiMIrant.
AFA#mniREmal...esLAcolMItant.
L’aFA#mniREmal...LAmiMIrant.

LA DO#m RE MI

LASer el maDO#mteix,
REno el que MItinc al meu voltant;
LAun avorriment miDO#mllor
REvestit de taMIronja fluorescent,
LAo mitjons DO#mgrocs
REo amb MIun tanga ben...

LluFA#ment...REem LAmiraMI
toFA#mta la REgent... LAdel meu volMItant.
AFA#mnimaaREaaLAaal! EscoltaMInt
L’aFA#mniREmal... LAmiMIrant.
AFA#mniREmal... LAescolMItant.
L’aFA#mniREmal... LAobserMIvant.

LA DO#m RE MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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