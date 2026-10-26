Intro:
DOadd9 SOL RE SOL x4 DOadd9Et miro i no sé què SOLets, REpotser un animal sal SOLvatge DOadd9que t'estires al meu SOLllit, REnomés per poder mos SOLtrar-te. DOadd9Et miro i no sé què SOLets, no, REun misteri que em re SOLclama, DOadd9una vida en enda SOLvant, sí, REuna terra solità SOLria. MImEn les ombres de la LAnit, DOun paisatge m'acom SOLpanya. REJo m'estiro al seu cos LAmtat SIesperant la mati DOna LAda. DOadd9 SOL RE SOL x2 DOadd9Et miro i no sé què SOLets, REno, una vida deslli SOLgada. DOadd9Quan t'aixeques al matí ja SOLco REmences a esverar-te, i SOLara. DOadd9Et pregunto què haig de SOLfer, però si jo ja ho feia. REI et demano què haig de SOLdir, però si jo ja ho deia. DOadd9I et demano com s'hi SOLva, i jo ja ho sabia. RECada cop et miro més. MIm SOL LA x4 DOadd9Et miro i no sé què SOLets, REpotser un animal sal SOLvatge DOadd9que t'estires al meu SOLllit, REnomés per poder mos SOLtrar-te. DOadd9Et miro i no sé què SOLets, no, REun misteri que em re SOLclama, DOadd9una vida en enda SOLvant, sí, REuna terra solità SOLria. DOadd9Et pregunto què haig de SOLfer, però si jo ja ho feia. REI m’expliques què haig de SOLdir, però si jo ja ho deia. DOadd9I et demano com s'hi SOLva, i jo ja ho sabia. RECada cop et miro més. DOadd9 SOL RE SOL DOadd9 SOL RE DOadd9Et pregunto què haig de SOLfer, però si jo ja ho feia. REI m’expliques què haig de SOLdir, però si jo ja ho deia. DOadd9I et demano com s'hi SOLva, i jo ja ho sabia. RECada cop et miro més. DOadd9 SOL RE SOL
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