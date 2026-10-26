Animal salvatge (Acords)

Et miro i no sé què ets, potser un animal salvatge

Acords Acords
Sanjosex
sanjosex al marge d un cami
sanjosex al marge d un cami
Intro: DOadd9 SOL RE SOL x4

DOadd9Et miro i no sé què SOLets, REpotser un animal salSOLvatge
DOadd9que t'estires al meu SOLllit, REnomés per poder mosSOLtrar-te.
DOadd9Et miro i no sé què SOLets, no, REun misteri que em reSOLclama,
DOadd9una vida en endaSOLvant, sí, REuna terra solitàSOLria.

MImEn les ombres de la LAnit, DOun paisatge m'acomSOLpanya.
REJo m'estiro al seu cosLAmtatSIesperant la matiDOnaLAda.

DOadd9 SOL RE SOL x2

DOadd9Et miro i no sé què SOLets, REno, una vida deslliSOLgada.
DOadd9Quan t'aixeques al matí ja SOLcoREmences a esverar-te, i SOLara.

DOadd9Et pregunto què haig de SOLfer, però si jo ja ho feia.
REI et demano què haig de SOLdir, però si jo ja ho deia.
DOadd9I et demano com s'hi SOLva, i jo ja ho sabia.
RECada cop et miro més.

MIm SOL LA x4

DOadd9Et miro i no sé què SOLets, REpotser un animal salSOLvatge
DOadd9que t'estires al meu SOLllit, REnomés per poder mosSOLtrar-te.
DOadd9Et miro i no sé què SOLets, no, REun misteri que em reSOLclama,
DOadd9una vida en endaSOLvant, sí, REuna terra solitàSOLria.

DOadd9Et pregunto què haig de SOLfer, però si jo ja ho feia.
REI m’expliques què haig de SOLdir, però si jo ja ho deia.
DOadd9I et demano com s'hi SOLva, i jo ja ho sabia.
RECada cop et miro més.

DOadd9 SOL RE SOL
DOadd9 SOL RE

DOadd9Et pregunto què haig de SOLfer, però si jo ja ho feia.
REI m’expliques què haig de SOLdir, però si jo ja ho deia.
DOadd9I et demano com s'hi SOLva, i jo ja ho sabia.
RECada cop et miro més.

DOadd9 SOL RE SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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