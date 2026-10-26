Una
SOLmllum d'argent ha esborrat el món
i ha pin
SI♭tat de cel tots els teus racons.
No és
DOel primer ni MI♭l'últim cop.
Sento
SOLmdeu mil volts travessant-me el pit
i el tic-
SI♭tac del pols segueix ascendint,
com la
DOcançó, aque MI♭lla cançó
que ba
SOLmllàvem junts fins a embogir. DOCom animals.
Tu i jo som com ani
SOLmmals SI♭
i ens tatuem
DOnits sota la MI♭pell,
ani
SOLmmals, SI♭i mai hem vol DOgut
frenar-ho a
MI♭temps,
com ani
SOLmmals. SI♭ SOLm SI♭ DO MI♭ x2
Atu
SOLmrem el temps que ens tenim a prop
per
SI♭sentir el moment i oblidar el record.
Tot
DOestà bé, la MI♭ment en off.
I amb
SOLmun fil de sol penjat entre els dits,
la peti
SI♭ta mort ens omple d'estiu,
com la
DOcançó, aque MI♭lla cançó
que ba
SOLmllàvem junts fins a embogir. DOCom animals.
Tu i jo som com ani
SOLmmals SI♭
i ens tatuem
DOnits sota la MI♭pell,
ani
SOLmmals, SI♭i mai hem vol DOgut
frenar-ho a
MI♭temps.
Com ani
SI♭mals, FAcom ani SOLmmals, MI♭
com ani
SI♭mals, FAcom ani SOLmmals. MI♭ SI♭Ens barregem lenta FAment
com en un somni ances
SOLmtral,
ho fem instintiva
MI♭ment
perquè ho
SI♭por FAtem a la SOLmsang. MI♭
Ens barre
SI♭gem FAlenta SOLmment MI♭
com en un
SI♭som FAni ances SOLmtral, MI♭
ho fem ins
SI♭tin FAtiva SOLmment MI♭
perquè ho
SI♭por FAtem a la SOLmsang. MI♭
Tu i jo som com ani
SOLmmals SI♭
i ens tatuem
DOnits sota la MI♭pell,
ani
SOLmmals, SI♭i mai hem vol DOgut
frenar-ho a
MI♭temps.
Com ani
SOLmmals SI♭
i ens tatuem
DOnits sota la MI♭pell,
ani
SOLmmals, SI♭i mai hem vol DOgut
frenar-ho a
MI♭temps.
Com ani
SOLmmals, SI♭ DO MI♭
com ani
SOLmmals. SI♭ DO MI♭
i ha pin
No és
Sento
i el tic-
com la
que ba
Tu i jo som com ani
i ens tatuem
ani
frenar-ho a
com ani
Atu
per
Tot
I amb
la peti
com la
que ba
Tu i jo som com ani
i ens tatuem
ani
frenar-ho a
Com ani
com ani
com en un somni ances
ho fem instintiva
perquè ho
Ens barre
com en un
ho fem ins
perquè ho
Tu i jo som com ani
i ens tatuem
ani
frenar-ho a
Com ani
i ens tatuem
ani
frenar-ho a
Com ani
com ani