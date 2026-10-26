Animals (Acords)

Una llum d'argent ha esborrat el món

Acords Acords
Els Catarres
els catarres diamants
els catarres diamants
Una SOLmllum d'argent ha esborrat el món
i ha pinSI♭tat de cel tots els teus racons.
No és DOel primer ni MI♭l'últim cop.

Sento SOLmdeu mil volts travessant-me el pit
i el tic-SI♭tac del pols segueix ascendint,
com la DOcançó, aqueMI♭lla cançó
que baSOLmllàvem junts fins a embogir.

DOCom animals.

Tu i jo som com aniSOLmmals SI♭
i ens tatuem DOnits sota la MI♭pell,
aniSOLmmals, SI♭i mai hem volDOgut
frenar-ho a MI♭temps,
com aniSOLmmals. SI♭

SOLm SI♭ DO MI♭ x2

AtuSOLmrem el temps que ens tenim a prop
per SI♭sentir el moment i oblidar el record.
Tot DOestà bé, la MI♭ment en off.

I amb SOLmun fil de sol penjat entre els dits,
la petiSI♭ta mort ens omple d'estiu,
com la DOcançó, aqueMI♭lla cançó
que baSOLmllàvem junts fins a embogir.

DOCom animals.

Tu i jo som com aniSOLmmals SI♭
i ens tatuem DOnits sota la MI♭pell,
aniSOLmmals, SI♭i mai hem volDOgut
frenar-ho a MI♭temps.

Com aniSI♭mals, FAcom aniSOLmmals, MI♭
com aniSI♭mals, FAcom aniSOLmmals. MI♭
SI♭Ens barregem lentaFAment
com en un somni ancesSOLmtral,
ho fem instintivaMI♭ment
perquè ho SI♭porFAtem a la SOLmsang. MI♭
Ens barreSI♭gem FAlentaSOLmment MI♭
com en un SI♭somFAni ancesSOLmtral, MI♭
ho fem insSI♭tinFAtivaSOLmment MI♭
perquè ho SI♭porFAtem a la SOLmsang. MI♭

Tu i jo som com aniSOLmmals SI♭
i ens tatuem DOnits sota la MI♭pell,
aniSOLmmals, SI♭i mai hem volDOgut
frenar-ho a MI♭temps.

Com aniSOLmmals SI♭
i ens tatuem DOnits sota la MI♭pell,
aniSOLmmals, SI♭i mai hem volDOgut
frenar-ho a MI♭temps.

Com aniSOLmmals, SI♭ DO MI♭
com aniSOLmmals. SI♭ DO MI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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