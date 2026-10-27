Anna (Acords)

Si no et vols aturar, no em fa res

Acords Acords
Àlvar Carpi
RE LA MI FA#m

Si no et vols atuRErar, no em fa LAres...
...Vés fent camí endaMIvant, però esFA#mpera'm.

Continua somniREant realiLAtats.
Vaig sempre prop de MItu, no t'oFA#mblides.

Sé que sempre estaREràs al meu cosLAtat,
REferma i tenLAdra.
Seràs lliure de MIfer el que FA#mvulgues.

Sempre hi haurà moREments de tristeLAses,
REhores d'angoiLAxes,
camins on la claMIror mai arriFA#mbe...

REAnLAna, MIAnFA#mna, Anna,
REAnLAna, MIAnFA#mna, Anna.

Saps que la lliberREtat és la LAfont
de la nostra amisMItat per a FA#msempre.

Nostres fills creixeREran lliureLAment,
energia del MIvent, sense obstaFA#mcles.

I algun dia viuRErem on volíMIem,
REjunt nostra terra LA
i els ocells faran MIniu dins, al paFA#mti.

La llimera es faRErà gran i forLAta.
REProp de sa ombra LA
cantarem les MIcançons amb els FA#mnostres.

REAnLAna, MIAnFA#mna, Anna,
REAnLAna, MIAnFA#mna, Anna,
REAnLAna, MIAnFA#mna, Anna,
REAnLAna, MIAnFA#mna, Anna.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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