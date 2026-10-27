RE LA MI FA#m
Si no et vols atuRErar, no em fa LAres...
...Vés fent camí endaMIvant, però esFA#mpera'm.
Continua somniREant realiLAtats.
Vaig sempre prop de MItu, no t'oFA#mblides.
Sé que sempre estaREràs al meu cosLAtat,
REferma i tenLAdra.
Seràs lliure de MIfer el que FA#mvulgues.
Sempre hi haurà moREments de tristeLAses,
REhores d'angoiLAxes,
camins on la claMIror mai arriFA#mbe...
REAnLAna, MIAnFA#mna, Anna,
REAnLAna, MIAnFA#mna, Anna.
Saps que la lliberREtat és la LAfont
de la nostra amisMItat per a FA#msempre.
Nostres fills creixeREran lliureLAment,
energia del MIvent, sense obstaFA#mcles.
I algun dia viuRErem on volíMIem,
REjunt nostra terra LA
i els ocells faran MIniu dins, al paFA#mti.
La llimera es faRErà gran i forLAta.
REProp de sa ombra LA
cantarem les MIcançons amb els FA#mnostres.
REAnLAna, MIAnFA#mna, Anna,
REAnLAna, MIAnFA#mna, Anna,
REAnLAna, MIAnFA#mna, Anna,
REAnLAna, MIAnFA#mna, Anna.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.