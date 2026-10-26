REHe agafat l'avió cap a SImPalma i no a Maó, LAaeroport de Girona o Barcelona SOLNord, REporSImta o gate 05, vuLAelo Flight SOLB6237, MISeREient 24C. LARE
REI serà per força del destí, SImo aquesta fe que tinc en mi, LAo per la sort del pelegrí, SOLo un regal dels mallorquins…
Però… sabeu MImqui va seure amb mi? LASabeu qui va seure amb mi? Sabeu MImqui va seure amb mi? LASabeu qui va seure amb mi?
RELa fabulosa, la més faSImmosa, LA SOLla top de tops, la maREllorSImquina LAmés formosa que hi ha al REmón.
SImL'Antònia LAFont, l'AntòniSOLa REFont, SImjo em LAvaig follar l'Antònia Font SIma un LAaSOLviREó.
SHLASImLLALLALALLASOLLLA!
REI vam deixar-nos de punyetes SImi vinga, som-hi a fer manetes, LAvaren ser 3000 segons…
SOLDe carícies i festetes i peREtons… SIm50 minutets de parèntesis LAi d'èxtasis. SOLCom diria el seu "ex" en Joan MiFA#mquel:
MIm"Això, més que un avió, MImés un batiscaf volador LAamb dos marcianets a REbord".
REI balenes i sirenes SImi estrelletes i planetes LAi ovnis plens d'extraterrestres SOLamb barrets i samarretes.
MImI… sabeu qui va seure amb mi? LASabeu qui va seure amb mi? Sabeu MImqui va seure amb mi? LASabeu qui va seure amb mi?
RELa fabulosa, SImla més famosa, LA SOLla top de tops, la maREllorSImquina més LAformosa que hi ha al REmón.
SImL'Antònia LAFont, l'AntòniSOLa REFont, SImjo em LAvaig follar l'Antònia Font SIma un LAaSOLviREó.
RESHLASImLLALLALALLASOLLLA!
RELa resta del passatge SIms'ho miraven amb recel, LAjo tinc un polo de menta SOLi no ens vam tallar ni un pèl.
REI és que no van ser els Manel, SImni el Quintana, ni el Portet, LAni tan sols el Marc Parrot, i molt SOLmenys va ser el Raimon. MImJo vaig ser el gran triomfador del LAfestival Mallorca RERock! MImJo vaig ser el gran triomfador del LA7festival Mallorca RERock!