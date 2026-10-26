Antònia Font (Acords)

He agafat l'avió cap a Palma i no a Maó

Acords Acords
Albert Pla
REHe agafat l'avió cap a SImPalma i no a Maó,
LAaeroport de Girona o Barcelona SOLNord,
REporSImta o gate 05, vuLAelo Flight SOLB6237,
MISeREient 24C. LA RE

REI serà per força del destí,
SImo aquesta fe que tinc en mi,
LAo per la sort del pelegrí,
SOLo un regal dels mallorquins…

Però… sabeu MImqui va seure amb mi?
LASabeu qui va seure amb mi?
Sabeu MImqui va seure amb mi?
LASabeu qui va seure amb mi?

RELa fabulosa, la més faSImmosa, LA
SOLla top de tops, la maREllorSImquina
LAmés formosa que hi ha al REmón.

SImL'Antònia LAFont, l'AntòniSOLa REFont,
SImjo em LAvaig follar l'Antònia Font
SIma un LAaSOLviREó.

SHLASImLLALLALALLASOLLLA!

REI vam deixar-nos de punyetes
SImi vinga, som-hi a fer manetes,
LAvaren ser 3000 segons…

SOLDe carícies i festetes i peREtons…
SIm50 minutets de parèntesis LAi d'èxtasis.
SOLCom diria el seu "ex" en Joan MiFA#mquel:

MIm"Això, més que un avió,
MImés un batiscaf volador
LAamb dos marcianets a REbord".

REI balenes i sirenes
SImi estrelletes i planetes
LAi ovnis plens d'extraterrestres
SOLamb barrets i samarretes.

MImI… sabeu qui va seure amb mi?
LASabeu qui va seure amb mi?
Sabeu MImqui va seure amb mi?
LASabeu qui va seure amb mi?

RELa fabulosa, SImla més famosa, LA
SOLla top de tops, la maREllorSImquina
més LAformosa que hi ha al REmón.

SImL'Antònia LAFont, l'AntòniSOLa REFont,
SImjo em LAvaig follar l'Antònia Font
SIma un LAaSOLviREó.

RESHLASImLLALLALALLASOLLLA!

RELa resta del passatge
SIms'ho miraven amb recel,
LAjo tinc un polo de menta
SOLi no ens vam tallar ni un pèl.

REI és que no van ser els Manel,
SImni el Quintana, ni el Portet,
LAni tan sols el Marc Parrot,
i molt SOLmenys va ser el Raimon.
MImJo vaig ser el gran triomfador
del LAfestival Mallorca RERock!
MImJo vaig ser el gran triomfador
del LA7festival Mallorca RERock!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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