Aplaudiments! (Acords)

Una mà contra l'altra

Acords Acords
Dàmaris Gelabert
LA♭ FAm7 RE♭ LA♭
DO7 FAm RE♭ LA♭

AplaudiFAm7ments!
AplauRE♭diLA♭ments!
AplauDOdiFAmments!
AplauRE♭diLA♭ments!
AplauRE♭diLA♭ments!

Una LA♭mà contra l'altra
i tens FAm7un so percudit
que RE♭t'ensenya a fer la mare
quan enLA♭cara ets petit.
És un DOso d'agraïment,
és un reFAmconeixement
a l'esRE♭forç, la bona feina,
demosLA♭trant-ho clarament.

AplaudiFAm7ments!
AplauRE♭diLA♭ments!
AplauDOdiFAmments!
AplauRE♭diLA♭ments!
AplauRE♭diLA♭ments!

Pots LA♭sentir-ho en concerts,
FAm7places i teatres,
en RE♭qualsevol moment,
les mans coLA♭mencen a batre,
però DOpot durar uns segons o
potser FAmdura uns quants minuts
i fa que s'apunRE♭tin a la festa
tant els LA♭grans com els menuts.

AplaudiFAm7ments!
AplauRE♭diLA♭ments!
AplauDOdiFAmments!
AplauRE♭diLA♭ments!

Per LA♭sentir-nos millor,
FAm7per tenir l'aprovació,
RE♭ens va bé de tant en tant
sentir LA♭un fort i gran...
AplauDOdiFAmment!
AplauRE♭diLA♭ment!

Si ja LA♭tens les mans vermelles
i FAm7potser a les orelles
necesRE♭sites cotó LA♭fluix,
ha arriDObat, és el moment
de piFAmcar una mica fluix. RE♭ LA♭

Aplaudim el que es fa RE♭bé,
aplaudim els que FAmfan el SI♭mbé,
els que RE♭cuiden i ajuden,
els que LA♭són solidaFAmris.
Amb un SI♭mgest esponLA♭tani,
ens RE♭unim i LA♭aplauFAdim.

ASI♭plaudiSOLmments!
AplauMI♭diSI♭ments!
AplauRE7diSOLmments!
AMI♭plaudiSI♭ments!

Aplaudim la creativiSOLmtat,
la diversitat, l'amabiMI♭liSI♭tat,
les ments que exploren i no es conRE7forSOLmmen,
la MI♭constància, l'empatiSI♭a,
la resiliència i la paciènciSOLma.
Aplaudim els somMI♭riuSI♭res
enmig de la temRE7pesSOLmta,
els MI♭que creen i imagiSI♭nen.
Aplaudim per consSOLmtruir,
aplaudir és el nosMI♭tre SI♭crit!
Un so que neix RE7i SOLmcreix!

ASI♭plaudiSOLmments!
AplauMI♭diSI♭ments!
AplauRE7diSOLmments!
AMI♭plaudiSI♭ments!

LA♭ FAm7 RE♭ LA♭
DO7 FAm RE♭ LA♭

ASI♭plaudiSOLmments!
AplauMI♭diSI♭ments!
AplauRE7diSOLmments!
AMI♭plaudiSI♭ments!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi