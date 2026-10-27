Una LA♭mà contra l'altra i tens FAm7un so percudit que RE♭t'ensenya a fer la mare quan enLA♭cara ets petit. És un DOso d'agraïment, és un reFAmconeixement a l'esRE♭forç, la bona feina, demosLA♭trant-ho clarament.
Pots LA♭sentir-ho en concerts, FAm7places i teatres, en RE♭qualsevol moment, les mans coLA♭mencen a batre, però DOpot durar uns segons o potser FAmdura uns quants minuts i fa que s'apunRE♭tin a la festa tant els LA♭grans com els menuts.
Aplaudim la creativiSOLmtat, la diversitat, l'amabiMI♭liSI♭tat, les ments que exploren i no es conRE7forSOLmmen, la MI♭constància, l'empatiSI♭a, la resiliència i la paciènciSOLma. Aplaudim els somMI♭riuSI♭res enmig de la temRE7pesSOLmta, els MI♭que creen i imagiSI♭nen. Aplaudim per consSOLmtruir, aplaudir és el nosMI♭tre SI♭crit! Un so que neix RE7i SOLmcreix!