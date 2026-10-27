Apocalipsi (Acords)

Mires a les vores

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda l ultim heretge
la gossa sorda l ultim heretge
DOm SOLm LA♭ SI♭ x8

DOmMires a les vores
i et preSOLmguntes en quin dels LA♭extrems; SI♭
DOmhas de decidir-te,
partiSOLmcipes en aquest LA♭merder. SI♭
DOmTens la teua heSOLmrència,
LA♭pautes il·SI♭lustrades,
DOmguerres preventives i conSOLmflictes de capella
que evidenciLA♭en el descrèdit d'OcciSI♭dent.

DOmApocalipsi, uSOLmdols de llop,
senLA♭tències de sectes
que esSI♭molen l'essència del DOmmite;
criden els SOLmcínics que citen LA♭versicles
corànics i SI♭bíblics.
DOmLiteratura feta SOLmdogma,
un LA♭poble elegit, una SI♭terra promesa,
heliDOmcòpters apatxes, les SOLmbombes de fòsfor,
FAmla mort que té presSI♭sa.

DOmCorrents de SOLmfoc
ens torLA♭nen a creSI♭uar,
DOmdéus del peSOLmtroli,
proLA♭fetes de SI♭sang.
DOmApocaSOLmlipsi, geLA♭nets de meSI♭tall,
DOmpor i ignoSOLmrància, raLA♭cisme i merSI♭cat.

DOm SOLm LA♭ SI♭ x4

DisDOmposats a debatir si és posSOLmsible aconseguir
allò LA♭que fins ara, que fins ara SI♭no hem aconseguit.
DOmMentida i debat, moltes SOLmpossibilitats,
les enLA♭veges i les volunSI♭tats.
DOmLa tranquil·litat que donen SOLmels diners,
LA♭la modernitat és com uSI♭na gran boda.
DOmGlobalització i multiSOLmculturalitat: LA♭màscaSI♭res de sang.

DOmApocalipsi, uSOLmdols de llop,
senLA♭tències de sectes
que esSI♭molen l'essència del DOmmite;
criden els SOLmcínics que citen LA♭versicles
corànics i SI♭bíblics.
DOmLiteratura feta SOLmdogma,
preLA♭sència divina, els SI♭somnis s'esborren,
i DOmcauen les bombes soSOLmbre Palestina,
les FAmmares que ploSI♭ren.

DOmCorrents de SOLmfoc
ens torLA♭nen a creSI♭uar,
DOmdéus del peSOLmtroli,
proLA♭fetes de SI♭sang.
DOmApocaSOLmlipsi, geLA♭nets de meSI♭tall,
DOmpor i ignoSOLmrància, raLA♭cisme i merSI♭cat.

DOm SOLm LA♭ SI♭ x8

DOmCorrents de SOLmfoc
ens torLA♭nen a creSI♭uar,
DOmdéus del peSOLmtroli,
proLA♭fetes de SI♭sang.

DOmApocaSOLmlipsi, geLA♭nets de meSI♭tall,
DOmpor i ignoSOLmrància, raLA♭cisme i merSI♭cat.

DOm SOLm LA♭ SI♭ x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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