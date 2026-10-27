DOmMires a les vores i et preSOLmguntes en quin dels LA♭extrems; SI♭ DOmhas de decidir-te, partiSOLmcipes en aquest LA♭merder. SI♭ DOmTens la teua heSOLmrència, LA♭pautes il·SI♭lustrades, DOmguerres preventives i conSOLmflictes de capella que evidenciLA♭en el descrèdit d'OcciSI♭dent.
DOmApocalipsi, uSOLmdols de llop, senLA♭tències de sectes que esSI♭molen l'essència del DOmmite; criden els SOLmcínics que citen LA♭versicles corànics i SI♭bíblics. DOmLiteratura feta SOLmdogma, un LA♭poble elegit, una SI♭terra promesa, heliDOmcòpters apatxes, les SOLmbombes de fòsfor, FAmla mort que té presSI♭sa.
DOmCorrents de SOLmfoc ens torLA♭nen a creSI♭uar, DOmdéus del peSOLmtroli, proLA♭fetes de SI♭sang. DOmApocaSOLmlipsi, geLA♭nets de meSI♭tall, DOmpor i ignoSOLmrància, raLA♭cisme i merSI♭cat.
DOmSOLmLA♭SI♭ x4
DisDOmposats a debatir si és posSOLmsible aconseguir allò LA♭que fins ara, que fins ara SI♭no hem aconseguit. DOmMentida i debat, moltes SOLmpossibilitats, les enLA♭veges i les volunSI♭tats. DOmLa tranquil·litat que donen SOLmels diners, LA♭la modernitat és com uSI♭na gran boda. DOmGlobalització i multiSOLmculturalitat: LA♭màscaSI♭res de sang.
DOmApocalipsi, uSOLmdols de llop, senLA♭tències de sectes que esSI♭molen l'essència del DOmmite; criden els SOLmcínics que citen LA♭versicles corànics i SI♭bíblics. DOmLiteratura feta SOLmdogma, preLA♭sència divina, els SI♭somnis s'esborren, i DOmcauen les bombes soSOLmbre Palestina, les FAmmares que ploSI♭ren.
DOmCorrents de SOLmfoc ens torLA♭nen a creSI♭uar, DOmdéus del peSOLmtroli, proLA♭fetes de SI♭sang. DOmApocaSOLmlipsi, geLA♭nets de meSI♭tall, DOmpor i ignoSOLmrància, raLA♭cisme i merSI♭cat.
DOmSOLmLA♭SI♭ x8
DOmCorrents de SOLmfoc ens torLA♭nen a creSI♭uar, DOmdéus del peSOLmtroli, proLA♭fetes de SI♭sang.
DOmApocaSOLmlipsi, geLA♭nets de meSI♭tall, DOmpor i ignoSOLmrància, raLA♭cisme i merSI♭cat.