LAm SOL
LAmSi me fa un somriure, qued com un esparrallet
indefens, davant l'esca dels seus SOLllavis (llavis)
LAmsur damunt un camp de posidònia
que oxigena el meu aSOLlè.
LAmI si a un desig pogués dar compliment,
seria SOLque suara s'aturàs el temps
LAmi perpetuar la cerimònia
d'anar a rentar-mos les SOLdents.
LAmPararara parara pararara
parara parararapa. SOL
LAmPararara parara pararara
parara parararapa. SOL
LAmPararara parara pararara
parara parararapa. SOL
LAmPararara parara pararara
parara parararapa. SOL
LAmSi me fa una abraçada, jo qued com un ferreret
dins un torrent d'entusiasme i de SOLmàgia (màgia)
LAmned dins una veta d'aigua clara
que regenera el meu SOLser.
LAmI si un desig pogués fer realitat,
seSOLria que anit no arribàs l'endemà
LAmi acaronar-te un poc més encara
els peuets al soSOLfà.
DOmaj7Si poguéssim anar a demaRE7nar
a sa terra i a la SOLmar,
DOmaj7en es RE7foc i es SOLvent,
REdirien que amb DOtu jo soc un apreREnent.
LAmPararara parara pararara
parara parararapa. SOL
LAmPararara parara pararara
parara parararapa. SOL
LAmPararara parara pararara
parara parararapa. SOL
LAmPararara parara pararara
parara parararapa. SOL
LAmSi me fa un somriure, qued com un esparrallet
indefens, davant l'esca dels seus SOLllavis (llavis)
LAmsur damunt un camp de posidònia
que oxigena el meu aSOLlè.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.