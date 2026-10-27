Aquelarre (Acords)

I aquí estem! Ja ha despertat

Acords Acords
Kayo Malayo
MIm RE x3
MIm SIm→ DO→ RE→ MIm

I aquí esMImtem! Ja ha despertat
el moviSOLment a l'oficina de l'inREfern,
asseMImguts al mateix lloc de SOLsempre,
la ruREtina de segles fer el mal.

I a l'inMImfern de l'estiu!
Els majorSOLdoms comencen els preparaREtius,
la beMImguda, la roba i la SOLplata,
per les REvacances infernals.

I quan arDOriba el mes d'aREgost,
engeguem DOla millor funciREó!

L'aqueSOLlarre és una REfesta de CerMImvera amb tradiDOció.
A la nit, les bruixes es penMImtinen per invoDOcar el mascle caREbró!
L'aqueSOLlarre és una REfesta de CerMImvera amb tradiDOció.
La fosSIcor ens convida a ser DOlliures espeLArant la màgia del REfoc!

SOL MIm RE DO→ DOm
SOL MIm RE DO

ComeMImdiants! Entre les bèsties!
L'enreSOLnou d'un desordre inferREnal,
percusMImsió sota gegants i tiSOLtelles,
la pasREsió d'un sentiment immortal.

Els diables! MImI les gralles!
Els barSOLrets i la roba de REsac,
les esMImpurnes ballen al ritme dels SOLtabals,
la gran REfesta ha començat.

I quan arDOriba el mes d'aREgost,
engeguem DOla millor funciREó!

L'aqueSOLlarre és una REfesta de CerMImvera amb tradiDOció.
A la nit, les bruixes es penMImtinen per invoDOcar el mascle caREbró!
L'aqueSOLlarre és una REfesta de CerMImvera amb tradiDOció.
La fosSIcor ens convida a ser DOlliures espeLArant la màgia del REfoc!

SOL MIm RE DO→ DOm
SOL MIm RE DO

SOLPassem pel carreró REde les bruixes,
MImper anar a cal raSOLcó,
SIla veu del DOpoble aclamarà:
VoLAlem l'escorreguda del REmascle cabró!

SOLJa ha arribat l'últim REdissabte d'agost
MImi estem a cal raSOLcó,
SIla veu del DOpoble està aclamant:
VoLAlem l'escorreguda del REmascle cabró!

DO→ LA→ RE x2

SOL RE MIm SOL SI DO LA RE x6

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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