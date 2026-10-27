I aquí esMImtem! Ja ha despertat el moviSOLment a l'oficina de l'inREfern, asseMImguts al mateix lloc de SOLsempre, la ruREtina de segles fer el mal.
I a l'inMImfern de l'estiu! Els majorSOLdoms comencen els preparaREtius, la beMImguda, la roba i la SOLplata, per les REvacances infernals.
I quan arDOriba el mes d'aREgost, engeguem DOla millor funciREó!
L'aqueSOLlarre és una REfesta de CerMImvera amb tradiDOció. A la nit, les bruixes es penMImtinen per invoDOcar el mascle caREbró! L'aqueSOLlarre és una REfesta de CerMImvera amb tradiDOció. La fosSIcor ens convida a ser DOlliures espeLArant la màgia del REfoc!
SOLMImREDO→DOm SOLMImREDO
ComeMImdiants! Entre les bèsties! L'enreSOLnou d'un desordre inferREnal, percusMImsió sota gegants i tiSOLtelles, la pasREsió d'un sentiment immortal.
Els diables! MImI les gralles! Els barSOLrets i la roba de REsac, les esMImpurnes ballen al ritme dels SOLtabals, la gran REfesta ha començat.
I quan arDOriba el mes d'aREgost, engeguem DOla millor funciREó!
L'aqueSOLlarre és una REfesta de CerMImvera amb tradiDOció. A la nit, les bruixes es penMImtinen per invoDOcar el mascle caREbró! L'aqueSOLlarre és una REfesta de CerMImvera amb tradiDOció. La fosSIcor ens convida a ser DOlliures espeLArant la màgia del REfoc!
SOLMImREDO→DOm SOLMImREDO
SOLPassem pel carreró REde les bruixes, MImper anar a cal raSOLcó, SIla veu del DOpoble aclamarà: VoLAlem l'escorreguda del REmascle cabró!
SOLJa ha arribat l'últim REdissabte d'agost MImi estem a cal raSOLcó, SIla veu del DOpoble està aclamant: VoLAlem l'escorreguda del REmascle cabró!