DO RE7 SOL LAm
DONo em cal per dir-te amor
RE7ni el bell SOLestel ni una rosa
DOni oferir-te aquella flor
RE7que del jardí SOLés la més roja.
SOLVull l'amor silent
SOLque, segur i valent,
DOtrenca les cadenes per anar al ponent
SOLi no té por a les penes
SOLni al destí cruent.
LAmAixí RE7serà el teu, SOLaixí serà el meu.
DONo em cal per dir-te amor
RE7l'empar melós SOLde la nit fosca
DOni em cal obrir el teu cor
RE7mentre m'esmuSOLnyo entre les ombres.
SOLVull l'amor silent
SOLque, segur i valent,
DOtrenca les cadenes per anar al ponent
SOLi no té por a les penes
SOLni al destí cruent.
LAmAixí RE7serà el teu, SOLaixí serà el meu.
DONo em cal per dir-te amor
RE7ni el blau SOLdel mar ni aquelles ones
DOque es desfan en deu mil brots
RE7en esclatar SOLcontra les roques.
SOLVull aquell vaixell
SOLque, segur i valent,
SOLtrenca les tempestes
DOi se'n va al ponent
SOLi no té por als vespres
SOLni al llampec roent.
LAmAixí RE7serà el teu, SOLaixí serà el meu.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.