SIVull pensar que encara em SOL#msents, que me veus i que m'esFA#coltes, SIque ja has trobat aquella essència que et fa estar millor que aSOL#mbans. Es sofriment que vas patir s'esvaeix en un FA#instant. SIHas renunciat a lo que et donàvem per gaudir sa teva SOL#mpau.
MIRecordes aquells temps quan FA#passejàvem junts per dins sa SIvila, SOL#mcada dia igual. MIRegàvem junts ses emocions FA#que a poc a poc mos convertiSIen SOL#men persones més grans, i mos aFA#mnàvem sepaSI→SOL#mrant.
I ara MIvasFA#per SIes teu SOL#mcamí, i ara vas… MIt'alluFA#nyes SId'aquí i SOL#mde tot. MIFA#
SIT'he retrobat com un SOL#madult a qui conec des de s'inFA#fància. SIMil històries m'he perdut, peSOL#mrò et reconec com es d'abans.
MIEm dius que t'has perdut caFA#ient a una voràgine d'hisSItòries que SOL#mno s'han acabat. MICanalitzant es dolç verí que ha consuFA#mit sa teva vida. SII aiSOL#mxí se t'ha
emporMI→FA#tat SI...per SOL#mes teu camí, i ara MI→FA#vas i SIt'alluSOL#mnyes d'aquí i de tot.
MIFA#SISOL#m
MISa teva llum ja se n'ha aFA#nat, una ombra trista l'ha apaSIgat encara que mos hagis SOL#mdeixat,
MIes teu somriure no se'n FA#va. Aquí sempre et tendrem preSIsent, rodejat de sa teva gent, sempre quedarà reSOL#mcordar MIes bons moments que FA#hem
pasMIsatFA#...a SI→SOL#mn'es mateix camí. I MIara FA#vas,t'aSI→SOL#mllunyes d'aquí i de tot.