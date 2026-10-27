Aquells que se'n van (Acords)

Vull pensar que encara em sents

Acords Acords
Xanguito
xanguito beix
xanguito beix
SI FA#

SIVull pensar que encara em SOL#msents,
que me veus i que m'esFA#coltes,
SIque ja has trobat aquella essència que et fa estar millor que aSOL#mbans.
Es sofriment que vas patir s'esvaeix en un FA#instant.
SIHas renunciat a lo que et donàvem per gaudir sa teva SOL#mpau.

MIRecordes aquells temps quan FA#passejàvem
junts per dins sa SIvila, SOL#mcada dia igual.
MIRegàvem junts ses emocions FA#que a poc a poc
mos convertiSIen SOL#men persones més grans,
i mos aFA#mnàvem sepaSI→SOL#mrant.

I ara MIvasFA#per SIes teu SOL#mcamí,
i ara vas… MIt'alluFA#nyes SId'aquí i SOL#mde tot.
MI FA#

SIT'he retrobat com un SOL#madult a qui conec
des de s'inFA#fància.
SIMil històries m'he perdut, peSOL#mrò et reconec com es d'abans.

MIEm dius que t'has perdut caFA#ient
a una voràgine d'hisSItòries que SOL#mno s'han acabat.
MICanalitzant es dolç verí que ha consuFA#mit
sa teva vida. SII aiSOL#mxí se t'ha

emporMI→FA#tat SI...per SOL#mes teu camí,
i ara MI→FA#vas i SIt'alluSOL#mnyes d'aquí i de tot.

MI FA# SI SOL#m

MISa teva llum ja se n'ha aFA#nat,
una ombra trista l'ha apaSIgat
encara que mos hagis SOL#mdeixat,

MIes teu somriure no se'n FA#va.
Aquí sempre et tendrem preSIsent,
rodejat de sa teva gent, sempre quedarà reSOL#mcordar
MIes bons moments que FA#hem

pasMIsatFA#...a SI→SOL#mn'es mateix camí.
I MIara FA#vas,t'aSI→SOL#mllunyes d'aquí i de tot.

MIDaFA#radaSIraSOL#mdadá...
MIDaFA#radaSIraSOL#mdadá...
MIDaFA#radaSIraSOL#mdadá...
MIDaFA#radaSIraSOL#mdadá...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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