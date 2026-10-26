Aquest cony de temps (Acords)

Trenca'm a bocins i endevina quina

Acords Acords
Els Pets
els pets sol
els pets sol

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: LA♭ RE♭ MI♭ x2

LA♭Trenca'm FAma bocins RE♭i endeMI♭vina quina
LA♭peFAmça em roRE♭vella MI♭els ossos,
LA♭poFAmsa'm al RE♭revés MI♭a veure
LA♭si FAmaiRE♭MI♭vaig bé.

LA♭Seu FAmal meu RE♭costat, MI♭torna'm a
LA♭tranquil·FAmlitzar amb RE♭els teus MI♭llavis dolços,
LA♭diFAmgue'm el perRE♭què d'aMI♭quest dia
LA♭tan FAmesRE♭querp. MI♭

La fiRE♭nestra, en caure el vespre, s'ha torLA♭nat en un mirall
i el que FAmveig no menRE♭teix i m'esLA♭panta.
Si alRE♭menys aquesta pluja em serLA♭vís per netejar
tots els LAnúvols llargs i negres
que ara es MI♭van filtrant per les parets.

LA♭PotFAmserRE♭passo massa MI♭temps a casa,
LA♭pot FAmser, RE♭però el carMI♭rer és tan fosc.
LA♭Deu FAmser que RE♭aquest cony de temps MI♭se'm fica al cos.

LA♭ RE♭ MI♭ x2

LA♭Ara FAmparla RE♭fort per taMI♭par les veus que
LA♭dinFAmtre RE♭meu em MI♭maltracten,
LA♭o potFAmser RE♭millor caMI♭lla i sent
LA♭la FAmmeRE♭va MI♭por.

La fiRE♭nestra, en caure el vespre, s'ha torLA♭nat en un mirall
i el que FAmveig no menRE♭teix i m'esLA♭panta.
Si alRE♭menys aquesta pluja em serLA♭vís per netejar
tots els LAnúvols llargs i negres
que ara es MI♭van filtrant per les parets.

LA♭PotFAmserRE♭passo massa MI♭temps a casa,
LA♭pot FAmser, RE♭però el carMI♭rer és tan fosc.
LA♭Deu FAmser que RE♭aquest cony de temps MI♭se'm fica al cos.

LA♭ FAm RE♭ MI♭ x4

La fiRE♭nestra, en caure el vespre, s'ha torLA♭nat en un mirall
i el que FAmveig no menRE♭teix i m'esLA♭panta.
Si alRE♭menys aquesta pluja em serLA♭vís per netejar
tots els LAnúvols llargs i negres
que ara es MI♭van filtrant per les parets.

LA♭PotFAmserRE♭passo massa MI♭temps a casa,
LA♭pot FAmser, RE♭però el carMI♭rer és tan fosc.
LA♭Deu FAmser que RE♭aquest cony de temps MI♭se'm fica al cos.

LA♭Que FAmaRE♭quest cony de temps se'm MI♭fica al cos.
LA♭Que FAmaRE♭quest cony de temps se'm MI♭fica al cos.
LA♭Que FAmaRE♭quest cony de temps se'm MI♭fica al cos.

LA♭ FAm RE♭ MI♭ x8

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