La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
LA♭ RE♭ MI♭ x2 LA♭Trenca'm FAma bocins RE♭i ende MI♭vina quina LA♭pe FAmça em ro RE♭vella MI♭els ossos, LA♭po FAmsa'm al RE♭revés MI♭a veure LA♭si FAmai RE♭xí MI♭vaig bé. LA♭Seu FAmal meu RE♭costat, MI♭torna'm a LA♭tranquil· FAmlitzar amb RE♭els teus MI♭llavis dolços, LA♭di FAmgue'm el per RE♭què d'a MI♭quest dia LA♭tan FAmes RE♭querp. MI♭
La fi
RE♭nestra, en caure el vespre, s'ha tor LA♭nat en un mirall
i el que
FAmveig no men RE♭teix i m'es LA♭panta.
Si al
RE♭menys aquesta pluja em ser LA♭vís per netejar
tots els
LAnúvols llargs i negres
que ara es
MI♭van filtrant per les parets. LA♭Pot FAmser RE♭passo massa MI♭temps a casa, LA♭pot FAmser, RE♭però el car MI♭rer és tan fosc. LA♭Deu FAmser que RE♭aquest cony de temps MI♭se'm fica al cos. LA♭ RE♭ MI♭ x2 LA♭Ara FAmparla RE♭fort per ta MI♭par les veus que LA♭din FAmtre RE♭meu em MI♭maltracten, LA♭o pot FAmser RE♭millor ca MI♭lla i sent LA♭la FAmme RE♭va MI♭por.
La fi
RE♭nestra, en caure el vespre, s'ha tor LA♭nat en un mirall
i el que
FAmveig no men RE♭teix i m'es LA♭panta.
Si al
RE♭menys aquesta pluja em ser LA♭vís per netejar
tots els
LAnúvols llargs i negres
que ara es
MI♭van filtrant per les parets. LA♭Pot FAmser RE♭passo massa MI♭temps a casa, LA♭pot FAmser, RE♭però el car MI♭rer és tan fosc. LA♭Deu FAmser que RE♭aquest cony de temps MI♭se'm fica al cos. LA♭ FAm RE♭ MI♭ x4
La fi
RE♭nestra, en caure el vespre, s'ha tor LA♭nat en un mirall
i el que
FAmveig no men RE♭teix i m'es LA♭panta.
Si al
RE♭menys aquesta pluja em ser LA♭vís per netejar
tots els
LAnúvols llargs i negres
que ara es
MI♭van filtrant per les parets. LA♭Pot FAmser RE♭passo massa MI♭temps a casa, LA♭pot FAmser, RE♭però el car MI♭rer és tan fosc. LA♭Deu FAmser que RE♭aquest cony de temps MI♭se'm fica al cos. LA♭Que FAma RE♭quest cony de temps se'm MI♭fica al cos. LA♭Que FAma RE♭quest cony de temps se'm MI♭fica al cos. LA♭Que FAma RE♭quest cony de temps se'm MI♭fica al cos. LA♭ FAm RE♭ MI♭ x8
La fi
i el que
Si al
tots els
que ara es
La fi
i el que
Si al
tots els
que ara es
La fi
i el que
Si al
tots els
que ara es