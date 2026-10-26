Aquest estiu (Acords)

Treu-te aquesta samarreta o em faràs venir calor

Acords Acords
Gossos
gossos en privat
gossos en privat
LATreu-te aquesta MIsamarreta o em FA#mfaràs venir caRElor,
LAi així estiguis MIben fresqueta i jo FA#met pugui veure miREllor.
LAI és que encara MIno he deixat de busFA#mcar una soluciREó:
LAel problema s'ha MIagreujat, soc caFA#mlent de professiREó.
LACada cop estic MIpitjor i encara no FA#mha arribat l'aREgost,
LAtant si MIfa fred FA#mo caRElor…

SOLAquest esREtiu, MImres més iDOgual que aquest esSOLtiu.
Aquest REesMImtiu, DOres més iSOLgual.

LA→ MI→ FA#m→ RE x2

LAEl meu nen amb la MIpiloteta ha fet el FA#mcistell del miRElió.
LAI amb el gos, MIel nen, la tieta, tots FA#mcap a MaREnacor.
LAJa veus tu quina MIil·lusió! Ens hem eFA#mquivocat d'aREvió:
LAtovallola MIi flotador... (welFA#mcome to REMoscou).

SOLAquest esREtiu, MImres més iDOgual que aquest esSOLtiu.
Aquest esREtiu, MImres més iDOgual que aquest esSOLtiu.
Aquest esREtiu, MImres més iDOgual que aquest esSOLtiu.
Aquest REesMImtiu, DOres més iSOLgual.

LA MI FA#m RE x4

LAAquest esMItiu, FA#mres més iDOgual que aquest esLAtiu.
Aquest esMItiu, FA#mres més iDOgual que aquest esLAtiu.
Aquest esMItiu, FA#mres més iDOgual que aquest esLAtiu.
Aquest MIesFA#mtiu, DOres més iLAgual.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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