Aquest mal (Acords)

He mirat amunt i he vist una vela

Acords Acords
Anna Andreu
SOLHe mirat amunt i he vist una vela,
però tu m'havies DOpromès una lluna SOLplena.
He marxat de nit, però DOningú m'espera.
M'ha fet LAmtanta por que DOhe tornat SOLenrere,
LAmque no hi ha al món mirall
que REs'empassi aquest reflex. SOL
Qui et guarda a DOtu d'aquest SOLmal?
RESi el riu que et porta a SOLla mar
DOmor allà on es troben SOLles aigües,
però no fa més dolça la REsal. DO

SOL DO SOL DO SOL LAm SOL DO SOL DO SOL

He mirat avall i he trobat l'esDOquela SOL
que tu m'havies promès mai no DOhauria de veure. SOL
He tornat al bosc, una primaveDOra. SOL

Hi passaré LAml'hiMImvern i la DOvida enSOLtera,
LAmque no hi ha al món record
que perduREri el que es mereix. SOL
Qui et guarda DOa tu d'aSOLquest mal?
RESi el riu que et porta a SOLla mar
DOmor allà on es troben SOLles aigües,
però no fa més dolça la REsal. DO

SOL DO SOL DO SOL LAm SOL DO SOL DO SOL

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