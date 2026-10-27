però tu m'havies
He marxat de nit, però
M'ha fet
que
Qui et guarda a
però no fa més dolça la
He mirat avall i he trobat l'es
que tu m'havies promès mai no
He tornat al bosc, una primave
Hi passaré
que perdu
Qui et guarda
però no fa més dolça la
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