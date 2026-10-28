Aquest Nadal (Acords)

Si de cada paraula

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FA SI♭
FA SI♭

Si de cada paFAraula,
REmsi de cada deDOsig, de cada voluntat
SI♭en féssim petites FAespurnes de realiSOLmtat...

SI♭I a voltes fa FAmandra
REmi sembla que DOres no es pugui canviar,
SI♭però ara escolta'm,
FAcal posar-s'hi, cal SOLmactuar.
SI♭ FA DO

REmPodríDOem començar...
aquest NaFAdal
i encarar amb un somriure el fuSI♭tur
FAi trobar a l'horitzó una dreSI♭cera.
REmUna DOllum que esvaeixi la SI♭boira,
que enlluFAerni els anhels i quiSOLmmeres
i els faci realitat DOaquest NaFAdal.

SI♭Tenim l'enerFAgia,
REmtenim el fuDOtur a les nostres mans.
SI♭Serà molt més senzill
FAsi hi anem pleSOLmgats.

SI♭Per què no intenFAtar-ho?
REmPer què no proDOvem de reformular
SI♭l'estratègia, la maFAnera de funcioSOLmnar?
SI♭ FA DO

REmPodríDOem començar...
aquest NaFAdal
i encarar amb un somriure el fuSI♭tur
FAi trobar a l'horitzó una dreSI♭cera.
REmUna DOllum que esvaeixi la SI♭boira,
que enlluFAerni els anhels i quiSOLmmeres
i els faci realitat DOaquest NaFAdal.

FACal mirar una mica més enllà
per poder SI♭capgirar
tot allò que DOno ens agrada.
FAFem que el món
FAes comenci a despertar.
Per poder tiSI♭rar endavant,
cal esperoDOnar la flama.

REmUna DOllum que esvaeixi la SI♭boira,
que enlluFAerni els nostres SOLmsomnis i quimeres
i els faci realitat DOaquest NaFAdal.

SI♭
FA SI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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