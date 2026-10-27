La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SIDins el jardí de ca meva
hi ha caiMIgut gran pedreSIgada,
i jo, SOL#mqui estava floDO#mrint,
ne tinc l'esquena muSIllada.
SILes abelles esperant,
culet inMIquiet dins la caSIsa;
i jo, SOL#mqui volia canDO#mtar,
tinc la cançó inundaSIda.
SILa perera que ja reia
té el somMIriure censurat. SI
I jo, SOL#mque encalçant DO#ml'abril,
tinc el cos gelat de SImarç!
SILes anèmones vermelles
i les marMIgalides blanSIques...
I jo, SOL#mqui em veig toDO#mta verda,
florint pobres esperanSIces.
SIEl mes de transformacions
és abril MIi ara som març, SI
i jo SOL#mno puc esperar: DO#m
se'm floreixen les canSIçons!
SISe'm floreixen les cançons
a aquest MItemps de calaSIbruix
i ara SOL#mdiuen que el goDO#mvern
prepara ses elecciSIons...
SIPrepara ses eleccions
i que tot MIs'apujarà, SI
i mos SOL#mllevaran ses DO#mfestes
que mos resten per canSItar!
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