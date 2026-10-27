Aquest temps de calabruix (Acords)

Dins el jardí de ca meva

Acords Acords
Maria del Mar Bonet
maria del mar bonet alenar
maria del mar bonet alenar

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu quatre semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

SIDins el jardí de ca meva
hi ha caiMIgut gran pedreSIgada,
i jo, SOL#mqui estava floDO#mrint,
ne tinc l'esquena muSIllada.

SILes abelles esperant,
culet inMIquiet dins la caSIsa;
i jo, SOL#mqui volia canDO#mtar,
tinc la cançó inundaSIda.

SILa perera que ja reia
té el somMIriure censurat. SI
I jo, SOL#mque encalçant DO#ml'abril,
tinc el cos gelat de SImarç!

SILes anèmones vermelles
i les marMIgalides blanSIques...
I jo, SOL#mqui em veig toDO#mta verda,
florint pobres esperanSIces.

SIEl mes de transformacions
és abril MIi ara som març, SI
i jo SOL#mno puc esperar: DO#m
se'm floreixen les canSIçons!

SISe'm floreixen les cançons
a aquest MItemps de calaSIbruix
i ara SOL#mdiuen que el goDO#mvern
prepara ses elecciSIons...

SIPrepara ses eleccions
i que tot MIs'apujarà, SI
i mos SOL#mllevaran ses DO#mfestes
que mos resten per canSItar!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi