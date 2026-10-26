La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MI♭FA SI♭SOLm
SI♭No sé com dir-te que em crema ja massa l'esSOLmpera, MI♭sobren paraules, mirades, cerveses i FAfesta. SI♭Veig llum als teus ulls, que són foscos color de SOLmla nit, MI♭i són ells els que em diuen el que els teus llavis no em saFAben dir.
SI♭No vull prometre ni vull comprometre els teus SOLmsomnis, però les MI♭coses no són tal com FAles imagines. Hi ha MI♭cops que tu sents que una FAforça t'estira i te'n SI♭vas.
El REmpassat és ple i el fuSOLmtur és buit i no hi MI♭ha res que passi si FAjo no ho escric. Només SI♭vull que ser teu per aSOLmquesta nit i MI♭néixer al teu cosFAtat demà al maSI♭tí.
MI♭FA SI♭SOLm
SI♭Diuen que cada nou dia és una nova vida, SOLm que la MI♭llum del matí guarirà aquesta nova feFArida, i les SI♭coses seran com va ser unes vides aSOLmbans, perquè MI♭no seré jo qui maFAnegui el destí que tu MI♭creus que a la fi vas troFAbar-te amb el teu maSI♭rit.
I és que REmjo no entenc per què SOLmtanta gent dels deMI♭sitjos fa somnis, però FAno s'atreveix. Potser és SI♭cert que hi ha cops en què SOLmjo mateix no MI♭goso a fer el que FAfaig aquesta SOLmnit. FASI♭
SOLm
Però pasREmsat és ple i el fuSOLmtur és buit i no hi MI♭ha res que passi si FAjo no ho escric. Només SI♭vull que ser teu per aSOLmquesta nit i MI♭néixer al teu cosFAtat demà al maSI♭tí.