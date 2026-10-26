Aquesta nit (Acords)

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Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto llenca t
lax n busto llenca t

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

MI♭ FA
SI♭ SOLm

SI♭No sé com dir-te que em crema ja massa l'esSOLmpera,
MI♭sobren paraules, mirades, cerveses i FAfesta.
SI♭Veig llum als teus ulls, que són foscos color de SOLmla nit,
MI♭i són ells els que em diuen el que els teus llavis no em saFAben dir.

SI♭No vull prometre ni vull comprometre els teus SOLmsomnis,
però les MI♭coses no són tal com FAles imagines.
Hi ha MI♭cops que tu sents que una FAforça t'estira i te'n SI♭vas.

El REmpassat és ple i el fuSOLmtur és buit
i no hi MI♭ha res que passi si FAjo no ho escric.
Només SI♭vull que ser teu per aSOLmquesta nit
i MI♭néixer al teu cosFAtat demà al maSI♭tí.

MI♭ FA
SI♭ SOLm

SI♭Diuen que cada nou dia és una nova vida, SOLm
que la MI♭llum del matí guarirà aquesta nova feFArida,
i les SI♭coses seran com va ser unes vides aSOLmbans,
perquè MI♭no seré jo qui maFAnegui el destí
que tu MI♭creus que a la fi vas troFAbar-te amb el teu maSI♭rit.

I és que REmjo no entenc per què SOLmtanta gent
dels deMI♭sitjos fa somnis, però FAno s'atreveix.
Potser és SI♭cert que hi ha cops en què SOLmjo mateix
no MI♭goso a fer el que FAfaig aquesta SOLmnit. FA SI♭

SOLm

Però pasREmsat és ple i el fuSOLmtur és buit
i no hi MI♭ha res que passi si FAjo no ho escric.
Només SI♭vull que ser teu per aSOLmquesta nit
i MI♭néixer al teu cosFAtat demà al maSI♭tí.

I MI♭néixer al teu cosFAtat aquesta SI♭nit.

SOLm
SI♭

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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