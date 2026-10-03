REAquesta LApluja que ho MImbanya tot
REtreu de LAses coses MIms'olor del SOLmón. LA
REAquesta LApluja no té MImun hivern,
REnomés té LAun dia MIm7un REpoc SOLxerec.
FA#7Tothom té deSImfectes,
LAjo SOLencara t'eREnyor.
MImNingú no és perLAfecte,
ja no te faré pus canREçons.
FA#7I avui som dimeSImcres,
LAtamSOLbé som diREjous,
MImjo sempre com LAsempre.
SImDemà LApinREtaSOLré amb ses mans
REes MIm7meu SOLsol LAde jugueta
SImque LAté REun SOLsatèl·lit solar
REi un MIm7solàSOLrium d'esLAtrelles.
SImDemà pinLAtaREré SOLas cel ras
REun MIm7segon SOLdoLAmicili,
SImsemiLAaREquàSOLtic i deshabitat
REperquè MIm7m'estic transSOLformant LAen un amREfibi.
Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.