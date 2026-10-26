Intro:
FA SOLm LA# DO x4
Quan t’ai
FAxeques i la SOLmpena no et LA#deixa esmor DOzar,
tot fo
FAra de fo SOLmcus, gairebé LA#estigmà DOtic,
i com
FAaquells en SOLmvasos de LA#vidre d’a DObans
voldri
FAes que aquests SOLmdies fos LA#sin retorna DObles. LAmSoc aquí a la LA#vora, LAmpuc venir a des LA#hores, LAmi no tinc cap LA#altre DOpla.
I amb el que
FAhem pas SOLmsat aquests LA#anys ple DOgats
tinc un munt d’es
FAto SOLmnes dins la LA#butxa DOca
per poder es
FAborrar SOLmi cal dir LA#que el DOmal
d’aquests
SOLmcops que els temps ens DOva do FAnant. FA SOLm LA# DO x2 FAAquell SOLmmatí quan ens LA#vam desper DOtar FAal mig SOLmde la platja bus LA#cant les saba DOtes. FALa nit SOLmtan fosca que em LA#vas aguan DOtar FAuna al SOLmtra trucada a mit LA#ja matina DOda. LAmMentre cadu LA#cava LAmtota la res LA#saca LAmd’un dissabte e LA#quivo DOcat.
I amb el que
FAhem pas SOLmsat aquests LA#anys ple DOgats
tinc un munt d’es
FAto SOLmnes dins la LA#butxa DOca
per poder
FAcurar, SOLmrepa LA#rant el DOmal
d’aquests
SOLmcops que els temps ens DOva do FAnant.
Ja sé que ara mateix
REmsembla que fas nosa, FAi tot és SOLmbuit i no ets ca LAmpaç d’es LA#tar.
Les hores
LAmpassen com pluja ge LA#lada
lliscant-te pels
DOdits de les FAmans. FA SOLm LA# DO x2
I amb el que
FAhem pas SOLmsat aquests LA#anys ple DOgats
tinc un munt d’es
FAto SOLmnes dins la LA#butxa DOca
per poder es
FAborrar SOLmi cal dir LA#que el DOmal
d’aquests
SOLmcops que els temps ens DOva do FAnant.
I amb el que
FAhem pas SOLmsat aquests LA#anys ple DOgats
tinc un munt d’es
FAto SOLmnes dins la LA#butxa DOca
per poder es
FAborrar SOLmi cal dir LA#que el DOmal
d’aquests
SOLmcops que els temps ens DOva do FAnant. FA SOLm LA# DO x4
Quan t’ai
tot fo
i com
voldri
I amb el que
tinc un munt d’es
per poder es
d’aquests
I amb el que
tinc un munt d’es
per poder
d’aquests
Ja sé que ara mateix
Les hores
lliscant-te pels
I amb el que
tinc un munt d’es
per poder es
d’aquests
I amb el que
tinc un munt d’es
per poder es
d’aquests