Aquests cops (Acords)

Quan t’aixeques i la pena no et deixa esmorzar

Acords Acords
Els Pets
els pets aquests cops el disc de la marato
els pets aquests cops el disc de la marato
Intro: FA SOLm LA# DO x4

Quan t’aiFAxeques i la SOLmpena no et LA#deixa esmorDOzar,
tot foFAra de foSOLmcus, gairebé LA#estigmàDOtic,
i com FAaquells enSOLmvasos de LA#vidre d’aDObans
voldriFAes que aquests SOLmdies fosLA#sin retornaDObles.

LAmSoc aquí a la LA#vora, LAmpuc venir a desLA#hores,
LAmi no tinc cap LA#altre DOpla.

I amb el que FAhem pasSOLmsat aquests LA#anys pleDOgats
tinc un munt d’esFAtoSOLmnes dins la LA#butxaDOca
per poder esFAborrar SOLmi cal dir LA#que el DOmal
d’aquests SOLmcops que els temps ens DOva doFAnant.

FA SOLm LA# DO x2

FAAquell SOLmmatí quan ens LA#vam desperDOtar
FAal mig SOLmde la platja busLA#cant les sabaDOtes.
FALa nit SOLmtan fosca que em LA#vas aguanDOtar
FAuna alSOLmtra trucada a mitLA#ja matinaDOda.

LAmMentre caduLA#cava LAmtota la resLA#saca
LAmd’un dissabte eLA#quivoDOcat.

I amb el que FAhem pasSOLmsat aquests LA#anys pleDOgats
tinc un munt d’esFAtoSOLmnes dins la LA#butxaDOca
per poder FAcurar, SOLmrepaLA#rant el DOmal
d’aquests SOLmcops que els temps ens DOva doFAnant.

Ja sé que ara mateix REmsembla que fas nosa,
FAi tot és SOLmbuit i no ets caLAmpaç d’esLA#tar.
Les hores LAmpassen com pluja geLA#lada
lliscant-te pels DOdits de les FAmans.

FA SOLm LA# DO x2

I amb el que FAhem pasSOLmsat aquests LA#anys pleDOgats
tinc un munt d’esFAtoSOLmnes dins la LA#butxaDOca
per poder esFAborrar SOLmi cal dir LA#que el DOmal
d’aquests SOLmcops que els temps ens DOva doFAnant.
I amb el que FAhem pasSOLmsat aquests LA#anys pleDOgats
tinc un munt d’esFAtoSOLmnes dins la LA#butxaDOca
per poder esFAborrar SOLmi cal dir LA#que el DOmal
d’aquests SOLmcops que els temps ens DOva doFAnant.

FA SOLm LA# DO x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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