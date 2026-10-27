Aquí no sobra ningú (Acords)

Amb Falsterbo Marí i Xavi Vidal

Acords Acords
Toni Xuclà
RE SOL FA#m

RE SOL SIm LA

Un nou NaREdal fa més SOLcurta la FA#mdistància
que et manMImté tan lluny d'aLAquí.
Un nou NaSImdal creua un MImpont a l’esFA#mperança
per a que SOLet quedis avui amb LAmi.

SOLUn món per comparLAtir,
de tan SImvell torna a ser SOLnou.
Una taula on no hi fa LAres
què és el SImmenjar, sinó qui hi SOLseu.

Un pastor, un arbre encés, LA
un mitjó a la llar SImde foc, SOL
el somriure d'un infant, LA
els records de la gent SImde gran. SOL

Una copa d’escalfor, LA
un bon plat de comprenSImsió, SOL
una safata de perdó. LA
Ara o mai, fes tu SIml’esforç. SOL

Si ara no estem LAjunts,
quan hi estaSImrem? SOL
Si ara no ho donem LAtot,
quan ho donarem SImtot? SOL

Aquí no sobra ningú. LA
Aquí no sobra SImningú. SOL
Aquí no sobra ningú. LA
Aquí no sobra SImningú. SOL

Un nou NaREdal fa més SOLcurta la FA#mdistància
que et manMImté tan lluny d'aLAquí.
Un nou NaSImdal creua un MImpont a l’esFA#mperança
per a que SOLet quedis avui amb LAmi.

Un nou SOLNaLAdal, SIm SOL
un nou NaLAdal. SIm SOL

Si ara no estem LAjunts,
quan hi estaSImrem? SOL
Si ara no ho donem LAtot,
quan ho donarem SImtot? SOL

Aquí no sobra ningú. LA
Aquí no sobra SImningú. SOL
Aquí no sobra ningú. LA
Aquí no sobra SImningú. SOL

Un nou NaREdal fa més SOLcurta la FA#mdistància
que et manMImté tan lluny d'aLAquí.
Un nou SOLNaLAdal,SIm SOL
un nou NaLAdal,SIm SOL
un nou NaLAdal,SIm SOL
un nou NaLAdalSIm. SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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