RE SOL FA#m
RE SOL SIm LA
Un nou NaREdal fa més SOLcurta la FA#mdistància
que et manMImté tan lluny d'aLAquí.
Un nou NaSImdal creua un MImpont a l’esFA#mperança
per a que SOLet quedis avui amb LAmi.
SOLUn món per comparLAtir,
de tan SImvell torna a ser SOLnou.
Una taula on no hi fa LAres
què és el SImmenjar, sinó qui hi SOLseu.
Un pastor, un arbre encés, LA
un mitjó a la llar SImde foc, SOL
el somriure d'un infant, LA
els records de la gent SImde gran. SOL
Una copa d’escalfor, LA
un bon plat de comprenSImsió, SOL
una safata de perdó. LA
Ara o mai, fes tu SIml’esforç. SOL
Si ara no estem LAjunts,
quan hi estaSImrem? SOL
Si ara no ho donem LAtot,
quan ho donarem SImtot? SOL
Aquí no sobra ningú. LA
Aquí no sobra SImningú. SOL
Aquí no sobra ningú. LA
Aquí no sobra SImningú. SOL
Un nou NaREdal fa més SOLcurta la FA#mdistància
que et manMImté tan lluny d'aLAquí.
Un nou NaSImdal creua un MImpont a l’esFA#mperança
per a que SOLet quedis avui amb LAmi.
Un nou SOLNaLAdal, SIm SOL
un nou NaLAdal. SIm SOL
Si ara no estem LAjunts,
quan hi estaSImrem? SOL
Si ara no ho donem LAtot,
quan ho donarem SImtot? SOL
Aquí no sobra ningú. LA
Aquí no sobra SImningú. SOL
Aquí no sobra ningú. LA
Aquí no sobra SImningú. SOL
Un nou NaREdal fa més SOLcurta la FA#mdistància
que et manMImté tan lluny d'aLAquí.
Un nou SOLNaLAdal,SIm SOL
un nou NaLAdal,SIm SOL
un nou NaLAdal,SIm SOL
un nou NaLAdalSIm. SOL
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